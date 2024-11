Stars Amira Aly: Erstes Mal war mit der „männlichen Dorfmatratze“

Bang Showbiz | 19.11.2024, 14:00 Uhr

Die Podcasterin enthüllt pikante Details über ihren ersten Bettpartner.

Amira Aly packt schockierende Details über ihr erstes Mal aus.

Die Moderatorin ist bekannt dafür, offen über ihr Privatleben zu sprechen. In ihrem Podcast ‚Liebes Leben‘ plaudert die 32-Jährige nun über ein besonders pikantes Detail aus ihrer Vergangenheit. Im Gespräch mit ihrem Bruder Hima erzählt Amira, wie sie ihre Jungfräulichkeit verloren hat. „Es war sehr unschön“, enthüllt die Ex-Frau von Oliver Pocher über ihr erstes Mal.

Damals habe sie sich zu „Bad Boys“ hingezogen gefühlt – mit bösen Folgen. „Er war leider der Playboy des Dorfes, eigentlich die männliche Dorfmatratze“, fügt die Österreicherin hinzu. Doch ihr erster Bettpartner sei nicht nur ein Frauenheld gewesen. „Ich sage mal so, der war auch Meister der Manipulation und konnte mich wirklich total drängen zu Dingen“, offenbart Amira. Außerdem sei ihr Ex ein „notorischer Lügner“ gewesen.

„Ich habe ihn so sehr geliebt und er hat mir richtig das Herz gebrochen“, erzählt sie weiter. Um mit Amira Schluss zu machen, habe er ihr eine Lüge aufgetischt und behauptet, er habe sich für die Bundeswehr verpflichtet und müsse ins Ausland. „Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich bin durch den Regen gerannt und habe geweint, es war wie im Film“, gesteht die Zweifach-Mama. Wenige Tage später habe sie ihren Ex Hand in Hand mit einer anderen Frau gesehen. „Die ganze Geschichte war eine Lüge”, resümiert Amira bitter. „Er hat mich wahrscheinlich schon die ganze Zeit betrogen mit ihr.“