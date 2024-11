Stars Amira Aly: Sie baut ihr Traumhaus!

Amira Pocher attends the kinderTag Berlin Spet 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.11.2024, 14:00 Uhr

Amira Aly hat im kommenden Jahr ein großes Projekt in der Pipeline – sie baut ihr eigenes Haus.

Der Moderatorin (32) steht eine aufregende Zeit bevor, denn sie erfüllt sich den Traum vom eigenen Haus. Im nächsten Jahr soll der Bau bereits losgehen, wie sie ihrem Bruder Hima in deren gemeinsamen Podcast ,Liebes Leben‘ berichtet. „Ich habe endlich meine Baugenehmigung. Der Bau geht los“, verrät Amira freudig und schwärmt davon, dass sie nun endlich ihr geplantes Traumhaus in die Tat umsetzen könne. Und in ihr neues Zuhause soll auch ihr neuer Partner, der Moderator Christian Düren, einziehen. „Wer mir so einen süßen Adventskalender bastelt, zieht natürlich auch mit mir ein“, verrät Aly mit einem Augenzwinkern. Wenn alles nach Plan läuft, solle das neue Heim sogar schon im kommenden Jahr fertig werden.

Gegenüber ,Bild’ stellt Amira jedoch klar, dass es aktuell keine konkreten Pläne zum Zusammenziehen mit Düren gebe. Es sei aber gut möglich, dass Christian seinen eigenen Schlüssel für das neue Heim bekommen wird. Zudem erzählt die zweifache Mutter, dass ein Hausbau ganz schön herausfordernd sei. „Bauen ist Hardcore! Es gibt ein Vogelschutzgesetz, Genehmigungen für Bäume […]. Was ich alles an Behördengängen und Themen hatte die letzten Monate, ist krank“, so die zweifache Mutter.

Aly und Düren machten ihre Beziehung im vergangenen Juli öffentlich.