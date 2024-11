Film Amy Adams: Rolle in ,Nightb****‘

Bang Showbiz | 22.11.2024, 09:00 Uhr

Amy Adams verriet, dass sie für ihre Rolle in ,Nightb****‘ „[ihre] eigenen Erfahrungen kanalisierte“.

Die 50-jährige Schauspielerin, die mit ihrem Ehemann Darren Le Gallo die 14-jährige Tochter Aviana großzieht, spielt in dem neuen Film eine Mutter, eine Frau, die sich gelegentlich in einen Hund verwandelt.

Adams habe es „wunderbar“ gefunden, nicht „so tun zu müssen, als wäre sie anders“, da sie bei den Dreharbeiten auf ihre eigenen Erinnerungen an Erschöpfung zurückgreifen konnte. Die Darstellerin erzählte in einem Interview gegenüber dem ,Hollywood Reporter‘: „Ich war gerade von einem Theaterstück zurückgekommen, also litt ich bereits unter Schlafmangel und war sehr müde. Ich hatte viele Erinnerungen daran, eine Mutter zu sein und an die Erschöpfung, die damit einhergeht. Ich glaube, in diesem Film wollte ich die Figur einfach dort treffen, wo ich war, und deshalb ist es wunderbar gewesen, nicht so tun zu müssen, als wäre ich anders, als ich am Set war. Ich habe das Gefühl, dass ich hier echt meine eigenen Erfahrungen kanalisieren konnte.“ Die neue Horror-Komödie beruht auf dem gleichnamigen Buch der Autorin Rachel Yoder. Regisseurin Marielle Heller erzählte, dass sie schon seit einiger Zeit einen Film über Mutterschaft drehen wollte, bevor sie auf den Roman aus dem Jahr 2021 stieß.