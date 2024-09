Film Amy Adams: Sie spielt in ‚Lazy Susans‘ mit

Amy Adams - 2019 Vanity Fair Oscar Party - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.09.2024, 12:00 Uhr

Die Darstellerin wird die Komödie produzieren und in dem Film mitspielen.

Amy Adams wird ‚Lazy Susans‘ produzieren und in der neuen Komödie mitspielen.

Die 50-jährige Schauspielerin hat sich dazu verpflichtet, in dem Projekt vor und hinter der Kamera zu arbeiten.

‚Lazy Susans‘ beruht auf einer wahren Geschichte, die in einem Artikel des ‚Boston Magazine‘ zu lesen war und erzählt die Geschichte einer Rockband, die sich aus einer Gruppe musikalischer Mütter zusammensetzt. Adams und Stacy O’Neil produzieren den Film über ihr Bond Group Entertainment-Banner mit Vivek J. Tiwary und Jack Leslie für TEG+. Annie Mumolo und Stan Chervin schreiben das Drehbuch für den kommenden Film, für den aktuell noch kein Regisseur feststeht. Amy hatte vor kurzem die Produktion der Filme ‚Am Meer‘ und ‚Klara und die Sonne‘ abgeschlossen, in denen sie an der Seite von Jenna Ortega zu sehen ist und bei denen Taika Waititi die Regie führte. Die Geschichte beruht auf dem Bestseller-Roman des britisch-japanischen Autors Kazuo Ishiguro und handelt von Klara (Ortega), einem Robotermädchen, das Teenager vor Einsamkeit bewahren soll. Klara wird von einer Mutter (Adams) und einem aufgeweckten Teenager namens Josie gekauft, die ihren Roboter liebt und an einer mysteriösen Krankheit leidet. Der Roboter versucht, Josie und ihre Lieben vor Liebeskummer zu bewahren und entdeckt dabei die Kraft der menschlichen Liebe.