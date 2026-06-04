Musik Amy Lee von Evanescence freut sich, dass ihr elfjähriger Sohn Metal liebt

Amy Lee - Sick New World Music Festival 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.06.2026, 11:00 Uhr

Amy Lee von Evanescence freut sich, dass ihr elfjähriger Sohn Metal liebt.

Amy Lee von Evanescence ist begeistert, dass ihr Sohn ein Fan von Metal-Musik geworden ist.

Die Frontfrau der Rockband erzählte, dass die gemeinsamen Auftritte mit Metallica auf deren M72-Tour durch Australien und Neuseeland noch bedeutungsvoller wurden, als sie erwartet hatte. Die Erlebnisse hätten sie an ihre eigene Jugend und ihre erste Begeisterung für Musik erinnert. Die 44-Jährige sagte gegenüber ‚Loudwire‘: „Ich konnte meinen Sohn mitnehmen, der jetzt elf Jahre alt ist, genau im perfekten Alter, um sich in Metal zu verlieben. Sie waren großartig und sehr herzlich. Man weiß nie, wie es sein wird, wenn man in die Welt einer anderen Band kommt.“

Besonders bewegend sei für sie gewesen, ihren Sohn das Konzert erleben zu sehen: „Er durfte das alles in einem Stadion erleben. Während ‚Nothing Else Matters‘ begann es leicht zu regnen, und ich konnte förmlich sehen, wie es bei ihm Klick machte: ‚Ich bin dabei.‘ Das war unglaublich gut für mein Herz und hat mich zurückversetzt in die Zeit, als ich selbst in diesem Alter war und mich in Musik verliebte.“

Evanescence veröffentlicht am Freitag (05. Juni) ihr sechstes Studioalbum ‚Sanctuary‘. Amy glaubt, dass die Platte wegen ihrer nahbaren Texte viele Menschen ansprechen wird. Die Sängerin erklärte: „Ich habe das Gefühl, dass wir gerade in einer Zeit leben, in der Worte wirklich wichtig sind. Jede einzelne Zeile ist eine Gelegenheit, etwas zu sagen, das jemanden berührt. Hoffentlich auf eine positive Weise – sodass sich Menschen verstanden fühlen oder merken, dass sie mit ihren Problemen nicht allein sind. Oder zumindest erkennen, dass sie mit dem Wahnsinn, der derzeit auf der Welt passiert, nicht allein sind.“

Die Veröffentlichung des Albums erfolgt fast ein Jahr nach dem Rückzug der ehemaligen Evanescence-Gitarristin Jen Majura aus dem Musikgeschäft auf unbestimmte Zeit. Die 42-Jährige hatte ihren Schritt damals mit der „überwältigenden Menge an Unsinn, die heutzutage mit der Musikindustrie einhergeht“, begründet. Allerdings schloss Jen eine Rückkehr zur Musik nicht aus. Als die Band ihren Abschied bekannt gab, bezeichneten Amy Lee und ihre Kollegen Majuras Zeit bei Evanescence als „ein ganz besonderes Kapitel“ der Bandgeschichte. In einem Statement in den sozialen Medien schrieben sie: „Es war ein ganz besonderes Kapitel mit unserer lieben Freundin Jen Majura, aber wir haben beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Wir werden sie immer lieben und unterstützen und können es kaum erwarten zu sehen, was sie als Nächstes macht. Wir sind dankbar für die großartigen Zeiten und die wunderbare Musik, die wir gemeinsam auf der ganzen Welt geschaffen haben.“

Jen erklärte später, dass ihr Ausstieg nicht ihre eigene Entscheidung gewesen sei, betonte jedoch, dass es keine Spannungen zwischen ihr und den übrigen Bandmitgliedern gebe. Auf X schrieb sie: „Ich habe das Bedürfnis klarzustellen, dass nichts davon meine Entscheidung war! Ich hege keinen Groll gegen irgendjemanden und wünsche Evanescence nur das Beste. Ich darf die schönen Erinnerungen an die vergangenen Jahre behalten, und dafür bin ich dankbar.“