Film Amy Madigan erinnert sich bei Actor Awards an Kinderstars, die sie ‚terrorisierte‘

Amy Madigan at the Actor Awards - Avalon - March 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.03.2026, 18:00 Uhr

Amy Madigan hat scherzhaft erzählt, sie habe die Kinderstars von ‚Weapons‘ während der Dreharbeiten „terrorisiert“.

Die 75-jährige Schauspielerin gewann bei der Preisverleihung der Actor Awards am Sonntag (1. März) erstmals in ihrer Karriere eine Auszeichnung, nachdem die Screen Actors Guild (SAG) ihre vielgelobte Darstellung der unheimlichen Tante Gladys im Horrorfilm von Zach Cregger gewürdigt hatte.

Während ihrer Dankesrede auf der Bühne bedankte sie sich beim Cast und witzelte: „Und all die kleinen Kinder, die mit uns herumgerannt sind. Ich habe sie zwar terrorisiert, aber ich habe sie mich auch auseinandernehmen lassen, also war es okay.“

Madigan setzte sich in einer stark besetzten Kategorie durch, zu der auch Odessa A’zion aus ‚Marty Supreme‘, Wunmi Mosaku aus ‚Sinners‘, Teyana Taylor aus ‚One Battle After Another‘ sowie Ariana Grande aus ‚Wicked: For Good‘ gehörten. Sie sagte: „Es ist so eine Ehre, hier zu sein. Ich mache das schon verdammt lange, und ich wurde noch nie vom SAG-Komitee und von der Gewerkschaft nominiert.“ Sie sei ein stolzes Mitglied und werde bei der Veranstaltung ständig gefragt, was das Besondere an dem Abend sei. Ihre Antwort: „Weil Schauspieler andere Schauspieler lieben. Sie lieben es einfach, mit ihnen zusammen zu sein. Wir wollen mit ihnen arbeiten.“

Madigan machte sich außerdem über die Actor-Awards-Trophäe lustig und verglich sie mit einer Ken-Puppe. Sie scherzte: „Mal sehen. Was hat er hier eigentlich? Entschuldigung, ich schweife ab. Das ist wie früher, wenn man Barbie hatte und dann Ken bekam, ihm die Hose runtergezogen hat und sagte: ‚Ken hat ja gar nichts!'“

Madigan hofft nun, ihren Erfolg bei den Actor Awards bei den Oscars am 15. März zu wiederholen, wo sie als Beste Nebendarstellerin nominiert ist – ihre zweite Oscar-Nominierung nach ‚Twice In A Lifetime‘ aus dem Jahr 1985.