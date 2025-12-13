Stars Amy Schumer: Trennung von Ehemann Chris Fischer

Amy Schumer and Chris Fischer - Instagram - Dec - 2025 - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.12.2025, 10:50 Uhr

Die Schauspielerin verkündet die Trennung von ihrem Mann, mit dem sie sieben Jahre lang verheiratet war.

Amy Schumer und ihr Ehemann Chris Fischer haben sich nach sieben Jahren Ehe getrennt.

Die 44-jährige Schauspielerin wandte sich am Freitag (12. Dezember) an ihre Instagram-Follower und gab bekannt, dass sie und Chris – mit dem sie den sechsjährigen Sohn Gene hat – die „schwierige Entscheidung“ getroffen haben, getrennte Wege zu gehen.

Zu einem Foto des Ex-Paars in einem Zug schrieb Amy, die den Beitrag mit dem U2-Song ‚I Still Haven’t Found What I’m Looking For‘ unterlegte: „Blah blah blah, Chris und ich haben die schwierige Entscheidung getroffen, unsere Ehe nach sieben Jahren zu beenden. Wir lieben uns sehr und werden uns weiterhin darauf konzentrieren, unseren Sohn großzuziehen. Wir bitten darum, unsere Privatsphäre in dieser Zeit zu respektieren.“

Die Emmy-Preisträgerin scherzte in der Bildunterschrift außerdem, dass weder ihr dramatischer Gewichtsverlust noch Chris’ Status als „heißer, mit dem James-Beard-Award ausgezeichneter Koch, der immer noch heiße Affären haben kann“, der Grund für die Trennung seien. Amy – die im Februar in der ABC-Sendung ‚The View‘ noch gesagt hatte, sie und Chris würden ihren siebten Hochzeitstag mit „süßer Liebe“ feiern – beendete den Post mit den Worten: „Einvernehmlich und voller Liebe und Respekt! Familie für immer.“

Die Ex-Turteltauben wurde erstmals im November 2017 miteinander in Verbindung gebracht. Damals wurden sie bei einem romantischen Candle-Light-Dinner in New York fotografiert. Nur wenige Tage nachdem sie ihre Beziehung im Februar 2018 auf Instagram offiziell gemacht hatten, heirateten Amy und Chris in einer intimen Zeremonie in Malibu, Kalifornien. Rund 80 Gäste nahmen daran teil, darunter ‚Friends‘-Star Jennifer Aniston und Schauspieler Larry David. Sohn Gene kam im Mai 2019 zur Welt.