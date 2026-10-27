Stars Amy Schumer und Chris Fischer haben ihre Scheidung abgeschlossen

Amy Schumer and Chris Fischer - Tony Awards 2018 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.10.2026, 11:00 Uhr

'Trainwreck'-Star Amy Schumer und ihr Ex-Mann Chris Fischer haben ihre Scheidung nach sieben Ehejahren abgeschlossen.

Amy Schumer und Chris Fischer sind offiziell geschieden.

Die Schauspielerin und der Koch hatten im Dezember 2025 ihre Trennung bekannt gegeben, nachdem sie sieben Jahre verheiratet gewesen waren. Aus der Ehe stammt ihr siebenjähriger Sohn Gene. Wie ‚People‘ berichtet, wurde das Verfahren nun offiziell abgeschlossen. Der Oberste Gerichtshof des Bundesstaates New York änderte den Status des Falls auf „disposed“, was bedeutet, dass das Verfahren abgeschlossen ist. Aus Gerichtsunterlagen geht hervor, dass das Abschlussdatum auf den 25. Februar geändert wurde. Das genaue Datum der Scheidung ist allerdings nicht bekannt, da Scheidungsakten im Bundesstaat New York unter Verschluss gehalten werden.

Erst im vergangenen Monat war bekannt geworden, dass sich die beiden auf eine Scheidungsvereinbarung geeinigt hatten, nachdem sie dem Obersten Gerichtshof von New York ihren vorgeschlagenen Scheidungsbeschluss vorgelegt hatten. Zu diesem Zeitpunkt stand die endgültige Bearbeitung durch den zuständigen County Clerk noch aus. Ihre Trennung hatte Schumer im vergangenen Jahr auf Instagram öffentlich gemacht. Zu einem Foto, das sie und Fischer in einem Zug zeigt, schrieb sie: „Blah blah blah Chris und ich haben die schwierige Entscheidung getroffen, unsere Ehe nach sieben Jahren zu beenden.“

Die 45-Jährige ergänzte, dass sie sich sehr liebten und sich weiterhin gemeinsam auf die Erziehung ihres Sohnes konzentrieren würden. Außerdem bat sie darum, ihre Privatsphäre in dieser Zeit zu respektieren. Die ‚I Feel Pretty‘-Darstellerin stellte zugleich klar, dass weder ihr deutlicher Gewichtsverlust noch Fischers beruflicher Erfolg der Grund für das Ehe-Aus seien. Ihren Mann bezeichnete sie scherzhaft als einen „heißen, mit einem James Beard Award ausgezeichneten Koch, der immer noch bei attraktiven Frauen landen kann“. Ihren Beitrag beendete sie mit den Worten: „Einvernehmlich und voller Liebe und Respekt! Für immer eine Familie.“

Erstmals waren Schumer und Fischer im November 2017 miteinander in Verbindung gebracht worden, nachdem sie bei einem gemeinsamen Candle-Light-Dinner in New York fotografiert worden waren. Im Februar 2018 machten sie ihre Beziehung auf Instagram offiziell. Nur wenige Tage später heirateten sie im kleinen Kreis in Malibu, Kalifornien. Rund 80 Gäste waren bei der Zeremonie dabei, darunter Jennifer Aniston und Larry David. Schumer veröffentlichte anschließend mehrere Fotos der Hochzeit auf Instagram und kommentierte die Bilder lediglich mit: „Yup.“ Im Oktober desselben Jahres verkündete sie ihre Schwangerschaft. Sohn Gene kam am 5. Mai 2019 zur Welt.