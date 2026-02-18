Musik Amy Winehouse: Band geht 20 Jahre nach ‚Back to Black‘ wieder auf Tour

Amy Winehouse - V Festival 2008 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.02.2026, 19:00 Uhr

Amy Winehouses ursprüngliche Band startet eine 30 Termine umfassende Tour.

Zur Feier von 20 Jahren seit der Veröffentlichung ihres Albums ‚Back to Black‘ wird die Gruppe – angeführt von Dale Davis – die Konzertreihe am 22. Oktober in York beginnen.

Dale, Amys langjähriger musikalischer Leiter und Bassist, sagte laut der ‚York Press‘: „Ich kann nicht glauben, dass es dieses Jahr das 20-jährige Jubiläum von ‚Back to Black‘ ist. Als ich Amy zum Erfolg dieses unglaublichen Albums gratulierte, sagte sie zu mir, ganz ohne Arroganz: ‚Ich wusste, was ich tue.'“ In diesem Moment sei ihm klar geworden, dass sie genau gewusst habe, was sie geschaffen hatte. Er fügte hinzu: „Es ist immer noch eine Ehre, Freude und ein Privileg, diese Songs dieses zeitlosen Klassikers zu spielen.“ Die Tour startet im York Barbican am 22. Oktober, Tickets sind ab dem 20. Februar über Ticketmaster erhältlich.

Amys Album ‚Back to Black‘ von 2006 machte die Sängerin weltweit berühmt und brachte ihr 2008 fünf Grammy Awards ein. Ihre ehemalige Band wird das Album vollständig sowie weitere Favoriten aus ihrem Katalog spielen. Die Gruppe absolvierte bereits im vergangenen Jahr eine ausverkaufte UK-Tour und trat in Europa, Asien, Nordamerika und Südamerika auf.

Amy starb am 23. Juli 2011 im Alter von 27 Jahren an einer versehentlichen Alkoholvergiftung, die von Gerichtsmedizinern als „Unglücksfall“ eingestuft wurde. Sie wurde in ihrem Haus in Camden, London, mit einem Blutalkoholwert gefunden, der mehr als fünfmal über der gesetzlichen Promillegrenze lag. Während ihrer Karriere hatte sie mit Suchtproblemen, Bulimie und starkem medialem Druck zu kämpfen. Der Gerichtsmediziner bestätigte, dass sie an Alkoholtoxizität starb – einer versehentlichen Alkoholvergiftung.