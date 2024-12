Film Ana de Armas: Wird sie Teil von Marvels ‚Doomsday‘?

Ana De Armas - 2024 Toronto International Film Festival - Eden - Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.12.2024, 16:00 Uhr

Ana de Armas befindet sich Berichten zufolge in Verhandlungen über eine geheime Rolle in ‚Avengers: Doomsday‘.

Der kommende Blockbuster des Marvel Cinematic Universe (MCU) wird die Multiversum-Saga abschließen, wenn er 2026 in die Kinos kommt, und es wird gemunkelt, dass die 36-jährige Schauspielerin in Gesprächen für eine Rolle in dem Film ist. Hollywood-Insider Daniel Richtman deutete zwar an, dass de Armas bei ‚Doomsday‘ mitmachen könnte, bestätigte aber nicht, um welche Rolle die Verhandlungen sich angeblich drehen.

Erst kürzlich berichtete ‚TheWrap‘, dass Chris Evans – der Captain America von ‚Captain America: The First Avenger‘ im Jahr 2011 bis ‚Avengers: Endgame‘ acht Jahre später spielte – ebenfalls im Rennen um einen Auftritt in ‚Doomsday‘ sei. Der Sender bestätigte jedoch nicht, welche Figur Evans darstellen könnte. Zuletzt war der 43-jährige Schauspieler als Johnny Storm, auch bekannt als die menschliche Fackel, in ‚Deadpool and Wolverine‘ aufgetreten.

Neben de Armas und Evans wurde offiziell bestätigt, dass Hayley Atwell und Anthony Mackie ihre jeweiligen Rollen als Agent Peggy Carter und Sam Wilson alias Captain America wieder aufnehmen werden, während die ‚The Fantastic Four: First Steps‘-Stars Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn und Ebon Moss-Bachrach ebenfalls in dem Film zu sehen sein werden. In ‚Avengers Doomsday‘ kehrt auch ‚Iron Man‘-Star Robert Downey Jr. – der die Figur aus dem Eponyous-Streifen von 2008 bis zu ‚Avengers: Endgame‘ von 2019 verkörperte – als schurkischer Doctor Doom zurück.