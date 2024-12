Musik Andrea Bocelli: Er würde nur aus einem bestimmten Grund aufhören

Andrea Bocelli - US premiere screening of Andrea Bocelli 30: The Celebration 2024

Bang Showbiz | 09.12.2024

Der italienische Tenor hat nicht vor in nächster Zeit in den Ruhestand zu gehen.

Andrea Bocelli hat noch nicht vor in Rente zu gehen.

Der italienische Tenor würde seine Arbeit nur niederlegen, wenn seine Stimme irreparabel geschädigt wäre. Sich von den hohen Tönen zu verabschieden zu müssen wäre für den 66-Jährigen demnach der einzig plausible Grund, um seine Gesangskarriere zu beenden. Gegenüber ‚PEOPLE‘ erklärte Bocelli: „Wenn ich mir über Menschen in Rente Gedanken mache, dann denke ich immer an alte Männer in Jogginganzügen, die auf einer Bank sitzen und Tauben füttern. Es steht fest, dass eines Tages der Moment kommen wird, an dem meine Stimme nicht mehr dieselbe ist und sie nicht mehr passen würde, um meinem Publikum die Performance zu bieten, die es erwartet.“

2024 feierte Bocelli sein 30-jähriges Jubiläum als Musiker und veröffentlichte zu diesem Anlass im November den Konzertfilm ‚Andrea Bocelli 30: The Celebration‘. Im Zuge des Jahrestages versprach der Sänger seinen Fans außerdem, bis zu seinem „allerletzten Auftritt“ immer sein „Bestes zu geben“. „Der gute Herr wird mich womöglich weiter überraschen und ich heiße alles willkommen“, erklärte der ‚Time To Say Goodbye‘-Interpret im Interview. „Die Realität hat meine Erwartungen weit übertroffen. Ich bin bereits sehr glücklich und zufrieden über das, was ich erreicht habe, und ich werde versuchen bis zu meinem allerletzten Auftritt mein Bestes zu geben.“