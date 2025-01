Film Andrew Garfield: Er schließt Spider-Man-Rückkehr aus

Andrew Garfield - November 2024 - Avalon - Marrakech Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.01.2025, 14:00 Uhr

Andrew Garfield hat betont, dass er vorerst nicht wieder in die Rolle von Spider-Man schlüpfen wird.

Der 41-jährige Schauspieler spielte den netzschwingenden Superhelden in ‚The Amazing Spider-Man‘ von 2012 und der Fortsetzung ‚The Amazing Spider-Man 2‘ von 2014, bevor er einen Überraschungsauftritt im multiversum-übergreifenden ‚Spider-Man: No Way Home‘ hatte, gemeinsam mit dem früheren Peter Parker-Darsteller Tobey Maguire und dem aktuellen Franchise-Star Tom Holland.

Doch obwohl Andrew jetzt ausgeschlossen hat, mit Tom am nächsten Film der Reihe zu arbeiten, räumte er ein, dass die Menschen seinen Dementis wahrscheinlich nicht glauben werden, nachdem er vor der Veröffentlichung des 2021er-Blockbusters so beharrlich behauptet hatte, nicht dabei zu sein. Auf die Möglichkeit angesprochen, sagte er dem britischen ‚GQ‘-Magazin: „Ich werde euch enttäuschen. Ja, nein. Aber ich weiß, dass mir niemand mehr vertrauen wird, egal was ich sage.“

Der ‚We Live in Time‘-Schauspieler hat jedoch nicht vollständig ausgeschlossen, irgendwann zur Serie zurückzukehren. Er erklärte: „Wenn es sich mit meiner Seele im Einklang anfühlt und Spaß machen würde. Vielleicht habe ich irgendwann fünf Kinder und muss anfangen, für das Schulgeld zu sparen oder so.“ Andrew gab kürzlich allerdings auch zu, dass er „sehr hart arbeiten“ musste, um sich von der Superhelden-Saga zu distanzieren, da er nie wollte, dass diese Rolle ihn definiert. Beim Filmfestival in Marrakesch, wo er zu Spider-Man befragt wurde, sagte Andrew: „Ich musste sehr, sehr hart daran arbeiten, dass mich weniger Leute zu Spider-Man befragen, und ich arbeite immer noch daran. Natürlich ist es ein unvollkommener Prozess. Aber ich bin dankbar dafür.“