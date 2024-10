Film Andrew Garfield: Er will noch einmal Spiderman sein

Andrew Garfield - A24's "We Live in Time" New York Special Screening - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.10.2024, 12:00 Uhr

Andrew Garfield würde unter den richtigen Bedingungen zu Marvel zurückkehren.

Der ‚Amazing Spider-Man‘-Star, der im Film ‚Spider-Man: No Way Home‘ einen Crossover-Auftritt im Marvel Cinematic Universe hatte, hat verraten, dass er als Peter Parkers netzschwingendes Alter Ego zurückkehren würde, wenn es das richtige Projekt für ihn wäre.

Im Gespräch mit ‚Esquire‘ über seine mögliche Rückkehr sagte der Schauspieler, der zwei eigenständige Filme als Spiderman bekam: „Sicherlich würde ich zu 100 Prozent zurückkommen, wenn es das Richtige wäre, wenn es zur Kultur passt, wenn es ein großartiges Konzept oder etwas gibt, das noch nie zuvor gemacht wurde, das einzigartig, seltsam und aufregend ist und in das man sich hineinbeißen kann.“ Der Star, der früher mit ‚Spiderman‘-Kollegin Emma Stone zusammen war, fügte hinzu: „Ich liebe diesen Charakter und er bringt Freude. Wenn ein Teil von dem, was ich bringe, Freude ist, dann bin ich im Gegenzug erfreut.“

Erst kürzlich teilte Andrew mit, dass er sich darauf freue, wieder zu arbeiten. Der 41-jährige Schauspieler ist als nächstes an der Seite von Florence Pugh in ‚We Live in Time‘ zu sehen, seinem ersten Film seit drei Jahren. Er gab zu, dass sein Sabbatical ihm eine neue Begeisterung für das Filmemachen gegeben habe. Auf die Frage, ob er jetzt aus seinem Sabbatical zurück sei, sagte er dem ‚Hollywood Reporter‘: „Ich denke schon. Ja, ich glaube, ich freue mich darauf, wieder auf eine andere Art und Weise zu arbeiten. Ich fühle mich lockerer, ich fühle mich weniger wertvoll. Ich fühle mich fröhlicher. Ich fühle mich bewusster. Ich fühle mich als Person in der Welt, als Akteur in mir selbst und in der Welt etabliert genug. Ich kenne mich jetzt gut genug, um mehr Freude zu empfinden. Ich bin immer noch ein Kopffall – wenn ich an einem Set bin, bin ich wie ein Hund mit einem Knochen und werde von einem seltsamen Geist übernommen, der nie zufrieden ist – aber das wird sich nie ändern, und ich will es auch nicht, aber darin kann ich viel mehr Freude und viel mehr Vergnügen, Spiel und Freiheit fühlen.“