Film Andrew Lloyd Webber möchte Nicole Scherzinger für die Verfilmung von ‚Sunset Boulevard‘

Nicole Scherzinger - April 2025 - Avalon - TIME 100 Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.08.2025, 13:00 Uhr

Der legendäre Musical-Komponist ist der Meinung, dass die Pussycat-Dolls-Sängerin genau die richtige für das Filmprojekt ist.

Andrew Lloyd Webber möchte, dass Nicole Scherzinger die Hauptrolle in einer Filmadaption von ‚Sunset Boulevard‘ übernimmt.

Die 47-jährige Nicole beendete kürzlich ihre gefeierte Broadway-Rolle als Norma Desmond in der Aufsehen erregenden Neuinszenierung von Lloyd Webbers klassischem Musical. Nun hoffen beide, das Projekt gemeinsam auf die große Leinwand zu bringen. Ein Insider sagte gegenüber ‚The Mirror‘: „Andrew möchte den Film mit Nicole machen. Er findet, dass man das Momentum nach dem Broadway-Erfolg unbedingt nutzen sollte. Es gibt das Gefühl, dass das Projekt so nah an der Umsetzung ist wie nie zuvor, was für Andrew natürlich eine große Freude wäre, da er seit Jahren daran arbeitet.“

Lloyd Webber sei damnach davon überzeugt, dass Nicole und das restliche Ensemble das Potential hätten, „Musicals wieder bei den Oscars ins Rampenlicht zu rücken“. „Viele vergessen, dass die Filmversionen von ‚Les Misérables‘ und ‚Chicago‘ große Kinohits waren und zahlreiche Preise gewonnen haben“, heißt es im ‚Mirror‘-Interview weiter.

Nicole gewann bereits den Preis als Beste Hauptdarstellerin in einem Musical bei den renommierten ‚Laurence Olivier Awards‘ in Großbritannien. ‚Sunset Boulevard‘ erhielt außerdem Auszeichnungen für Nebendarsteller, Beste Regie (für Jamie Lloyd), sowie für Licht, Ton, musikalische Gesamtleistung und Beste Wiederaufnahme eines Musicals. Auch bei den Tony Awards war das Musical ein großer Erfolg: Nicole wurde erneut als Beste Hauptdarstellerin in einem Musical ausgezeichnet. Die Pussycat-Dolls-Sängerin hatte zuvor bereits angedeutet, dass sie gerne für eine Filmversion in ihre Rolle zurückkehren würde. Sie sagte dem ‚Hollywood Reporter‘: „Es gab bereits Gespräche. Das ist mein Traum, und ich manifestiere ihn gerade.“