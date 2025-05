Musik Andy Bell arbeitet mit Vince Clarke an neuem Erasure-Album

Andy Bell - October 2021 - Avalon - Erasure at Manchester Apollo BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.05.2025, 10:00 Uhr

Die beiden Künstler haben sich wieder für eine brandneue Platte zusammengetan.

Andy Bell hat bestätigt, dass er und Vince Clarke an einem neuen Erasure-Album arbeiten.

Der 61-jährige Sänger verriet, dass das Synth-Pop-Duo sein erstes Album seit ‚The Neon‘ (2020) veröffentlichen wird. Bell räumte ein, dass das Projekt besonders emotional sei – vor allem nach dem Tod von Clarkes Ehefrau Tracy Hurley Martin, die im vergangenen Jahr an Magenkrebs gestorben war.

„Es ist so viel passiert in der Zwischenzeit, besonders für Vince“, erklärte er gegenüber ‚Gold Derby‘. „Wir haben uns gegenseitig besucht. Vince hat mir ein paar Songs geschickt, dann haben wir uns getroffen und angefangen zu schreiben. Wir sind noch nicht fertig. Im August sehen wir uns wieder, denn wir wollen es richtig machen.“

Der Musiker ergänzte: „Wir wollen das richtige Gefühl – und das werden wir erkennen. Wir sind eine Familie. Und ich werde ihn nach diesem Interview anrufen, weil ich will, dass er weiß, dass wir für ihn da sind.“

Über die besondere Beziehung zu seinem Erasure-Kollegen fügte er hinzu: „Es ist nicht leicht, zu ihm durchzudringen, aber wir haben seither ein paar sehr schöne Gespräche geführt. Also ja, ich liebe ihn.“

Bell hatte sich bereits vor dem Durchbruch von Erasure in den 1980er Jahren öffentlich als schwul geoutet. Er glaubt jedoch, dass die Band von Kritikern damals nicht so ernst genommen wurde wie andere queere Acts, etwa Bronski Beat, weil sie nicht so politisch auftraten.

„Ich hatte das Gefühl, dass unser Ansatz eher beim Durchschnittsmenschen ankam – man hat Homosexualität einfach in alltägliche Gespräche eingebracht. Deshalb bin ich auch nie bei Demos in der ersten Reihe gelaufen – das wirkt vielleicht feige, aber ich wollte einfach nicht verhaftet werden!“, räumte der Künstler ein.