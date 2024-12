Film Andy Serkis: Er verrät seine erste Reaktion auf sein ,Der Herr der Ringe‘-Rollenangebot

Bang Showbiz | 04.12.2024, 11:00 Uhr

Andy Serkis sagte, dass er seinen Agenten darum bat, ihn für „etwas Anständiges“ vorzuschlagen, als er wegen eines Auftritts in der ,Der Herr der Ringe‘-Filmreihe angesprochen wurde.

Dem 60-jährigen Schauspieler wurde gesagt, dass ihn die Filmbosse wegen einer Synchronrolle „für einen digitalen Charakter“ sehen wollten, was Serkis zunächst jedoch nicht besonders angesprochen habe.

Andys Interesse sei jedoch größer geworden, als man ihm sagte, dass er Gollum spielen sollte. Bei einem Panel auf der Fan Expo in San Francisco erklärte der Star: „Als ich zum ersten Mal wegen der Rolle angesprochen wurde, erklärte mir mein Agent das, als ich zum ersten Mal mit ihnen am Telefon darüber gesprochen habe. Sie sagten: ‚Schauen Sie, sie drehen diesen kleinen Film in Neuseeland namens ‚Der Herr der Ringe‘ und sie wollen Sie wegen einer Synchronrolle für einen digitalen Charakter sehen.’ Und ich dachte mir nur: ‚Was? Es muss ein Dutzend guter Rollen in diesem Film geben. Können Sie mir nicht etwas Anständiges vorschlagen?‘ Und sie meinten: ‚Also, es ist Gollum.‘ Und ich antwortete: ‚Das ist eine anständige Rolle.‘ Ja, okay, alles klar, ich höre zu.’“ Serkis dachte zunächst, dass er nur die Stimme von Gollum sein würde, woraufhin ihn Regisseur Sir Peter Jackson mit der Motion-Capture-Technologie vertraut machte: „Aber ursprünglich wurde mir erklärt, dass es nur die Stimme sein würde. Und als ich dann Peter Jackson traf und vorsprach, erklärte er, dass sie gerade dabei waren, diese neue Technologie namens Motion Capture auszuprobieren, und dass er einen Schauspieler am Set haben wollte, der mit den anderen Schauspielern spielte.“