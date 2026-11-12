Stars Angela Merkel ist Filmfan: Ex-Kanzlerin besucht Filmpremiere

Angela Merkel - 25.03.17 - Rom - IPA / IPA BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2026, 14:00 Uhr

Angela Merkel besucht erneut eine Filmpremiere und beweist ihre Liebe zum deutschen Kino.

Überraschender Auftritt in Berlin: Angela Merkel hat sich in den vergangenen Wochen wieder häufiger in der Öffentlichkeit gezeigt.

Nun führte sie ihre Begeisterung für Kultur und Kino zu einer Filmpremiere in die Hauptstadt. Bei der Vorstellung des Dramas ‚Lieblingsmenschen‘ in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg traf die ehemalige Bundeskanzlerin auf zahlreiche Filmschaffende und sorgte bei der Regisseurin für große Freude.

Helena Hufnagel konnte ihr Glück offenbar kaum fassen. Auf Instagram veröffentlichte sie ein Foto von Merkel und kommentierte die prominente Unterstützung mit den Worten: „Sie ist wirklich gekommen.“ Dazu setzte die Regisseurin ein Emoji mit Herzchen. Auch gemeinsame Aufnahmen mit Hauptdarstellerin Katharina Thalbach wurden veröffentlicht. Merkel erschien zu dem Anlass in einem dunkelroten Blazer und einer grauen Hose. Eine rot-braune Handtasche rundete ihr Outfit ab.

Im Mittelpunkt von ‚Lieblingsmenschen – die außergewöhnliche Freundschaft von Agnes und Amir‘ stehen zwei Menschen, deren Lebenswege unterschiedlicher kaum sein könnten. Die 101-jährige Berlinerin Agnes, gespielt von Katharina Thalbach, begegnet dem 31-jährigen Amir (Bardo Böhlefeld), der aus dem Iran geflüchtet ist. Aus der Begegnung entwickelt sich eine besondere Verbindung, die das Drama in den Mittelpunkt stellt. Neben Thalbach und Böhlefeld gehören unter anderem Ronald Zehrfeld, Jannik Schümann, Arman Kaschmiri, Anna Thalbach, Ulrike Kriener und Rainer Bock zur Besetzung. Das Drehbuch verfasste Malte Welding. Als Vorlage diente ein Werk von Paul M. Feldmann. Der offizielle Kinostart ist für den 19. November vorgesehen.

Merkels Besuch reiht sich in eine Phase ein, in der die frühere Regierungschefin wieder öfter bei öffentlichen Veranstaltungen anzutreffen ist. Erst kürzlich war sie beim Festival des kritischen Geistes im Berliner Kino International zu Gast. Die Veranstaltung erinnerte an den 50. Jahrestag der Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann. Zuvor hatten Urlaubsbilder aus Italien Aufmerksamkeit erregt, die Merkel in entspannter Atmosphäre und mit neuer Frisur zeigten. Auch politisch könnte sie demnächst wieder eine offizielle Rolle übernehmen: Die CDU Schleswig-Holstein plant, Merkel zur Bundesversammlung zu entsenden, wie unter anderem ‚t-online‘ berichtet.