Stars Angela Merkel: Kritik an Olaf Scholz

Bang Showbiz | 22.11.2024, 14:00 Uhr

Die Altkanzlerin fand den Auftritt ihres Nachfolgers zum Lindner-Abgang unangemessen.

Angela Merkel kritisiert das Auftreten von Olaf Scholz.

Insbesondere in Bezug auf den Rauswurf von FDP-Finanzminister Christian Lindner schien Scholz laut Merkel keine gute Figur gemacht zu haben. Im Gespräch mit dem ‚Spiegel‘ erklärte die einstige CDU-Politikerin: „Als Olaf Scholz sich so ungeschminkt äußerte, gab es schon auch ein bisschen Unwohlsein im Publikum. Manche dachten: Wenn unser Bundeskanzler so außer Rand und Band ist – ogottogott -, wie schlecht steht es dann um unser Land.“

Wichtig sei laut Merkel, dass ein Bundeskanzler dem Amt mit der entsprechenden Würde entgegen trete. Auf die Frage der Journalisten, ob Scholz mit seinem Verhalten die Würde des Amtes verletzt habe, antwortete Merkel: „Ich hätte es ja nicht gesagt, wenn ich das für ein Paradebeispiel für Würde hielte.“ Dass der Job einiges an Nerven koste, wisse die 70-Jährige selbst nur zu gut. „Man verspürt eine Menge Emotionen, aber besser ist, man schreit die Wand in seinem Büro an als die deutsche Öffentlichkeit“, erklärt sie. Als sie den Streit zwischen Scholz und Lindner beobachtet habe, sei ihr erster Gedanke „Männer!“ gewesen. Auf die Frage, warum ihr gerade dieses Wort einfiel, sagte Merkel: „Zum Beispiel, Dinge persönlich zu nehmen. Das sollte man in der Politik tunlichst vermeiden.“