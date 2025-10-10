Stars Angelina Jolie kehrte nach Trennung von Brad Pitt nie zum französischen Weingut zurück

Angelina Jolie - screening of 'Maria' November 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.10.2025, 11:00 Uhr

Angelina Jolie ist „nie wieder“ nach Chateau Miraval zurückgekehrt, seit sie sich von Brad Pitt getrennt hat.

Die ‚Maria‘-Schauspielerin und ihr Ex-Mann – die sich 2016 nach zwölf gemeinsamen Jahren trennten – sind seit dem Ende ihrer Beziehung in einen Rechtsstreit um das französische Weingut verwickelt, nachdem die 50-Jährige ihren Anteil 2021 verkauft hatte. In neuen Gerichtsdokumenten erklärte Angelina, dass es für sie zu schmerzhaft gewesen sei, zum Weingut zurückzukehren, obwohl es einst ein „Mittelpunkt des Familienlebens“ gewesen sei.

„Ich gab Brad die Kontrolle (und das alleinige Wohnrecht) über unsere Familienhäuser in Los Angeles und Miraval, ohne Entschädigung, in der Hoffnung, dass ihn das in seinem Umgang mit mir nach einer schwierigen und traumatischen Zeit beruhigen würde“, schrieb Angelina in den Unterlagen, die von ihrem Anwaltsteam eingereicht wurden und auch dem Magazin ‚People‘ vorliegen sollen. „Bis heute haben die Kinder und ich das Anwesen nicht mehr betreten, da es mit den schmerzhaften Ereignissen in Verbindung steht, die zur Scheidung führten.“ Nach der Trennung begann die Schauspielerin, ein neues Haus für sich und die Kinder zu suchen. Sie mietete zunächst ein Haus, während sie nach einer stabileren Lösung suchte. „Da ich wollte, dass Brad weiterhin ein wichtiger Teil des Lebens unserer Kinder bleibt, suchte ich nach einer Immobilie in der Nähe seines Hauses. Zu der Zeit waren meine Ersparnisse in Miraval gebunden, und ich hatte Brad weder um Unterhalt noch um andere finanzielle Unterstützung gebeten.“

Angelina – die Maddox (24), Pax (21), Zahara (20), Shiloh (19) und die 17-jährigen Zwillinge Vivienne und Knox hat – beschrieb das Weingut als „eine der ersten großen Investitionen“, die sie und ihr 61-jähriger Ex-Partner gemeinsam in ihrer Beziehung getätigt hatten. Sie schrieb: „Es war ein Mittelpunkt unseres Familienlebens. Wir haben dort geheiratet, ich habe einen Teil meiner Schwangerschaft dort verbracht, und ich brachte unsere Zwillingskinder von dort aus nach Hause aus dem Krankenhaus. Ein so plötzlicher Bruch mit meinem Zuhause und meinen Erinnerungen war schwer, und für die Kinder war es besonders schwierig, ihr Leben so durcheinandergeraten zu sehen.“