Film Angelina Jolie: Nicht mit Gesang in ‚Maria‘ gerechnet

Bang Showbiz | 24.12.2024, 10:00 Uhr

Angelina Jolie „dachte nicht wirklich“, dass sie in ‚Maria‘ singen müsste.

Die 49-jährige Schauspielerin verkörpert in dem Biopic die Opernsängerin Maria Callas, hat aber nicht wirklich alles registriert, was sie tun müsste, um die Sopranistin zu spielen, bis sie ihre erste Unterrichtsstunde bei einem Musiklehrer hatte.

Dem ‚Best Magazine‘ erzählte sie kürzlich: „Ich habe am Anfang den Fehler gemacht, zu denken, dass ich Filmgesang mag, als er mit bat, etwas zu singen. Ich konnte ein bisschen singen, schätze ich, aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass man keine Oper vortäuschen kann. Nicht, dass ich irgendetwas vortäuschen wollte, aber ich hätte nicht wirklich gedacht, dass ich gebeten werden würde, tatsächlich zu singen. Irgendwie ist mir das nicht in den Sinn gekommen. Ich weiß nicht warum. Ich habe es nicht ganz verstanden, bis ich in diesem Raum stand und Pablo (Larrain, Regisseur) so viele verschiedene Lehrer getroffen hatte und einen fand, um anzufangen.“

Und Angelina fing sogar an zu weinen, sobald sie in dieser ersten Stunde singen musste. Sie fügte hinzu: „Beim ersten Mal sagte er: ‚Okay. Platziere deine Füße.‘ Er hat mich als Sängerin ernst genommen, was schon sehr bewegend war. Er sagte: ‚Atme tief ein und fang dann an, Geräusche zu machen‘. Ich fing an zu weinen. Weil ich denke, dass wir alle so viel in uns haben, dass wir es nicht wirklich rauslassen. Wir lassen nicht unsere volle Stimme heraus.“

Die ‚Maleficent‘-Darstellerin, die Maddox (23), Pax (21), Zahara (19), Shiloh (18) und die Zwillinge Knox und Vivienne (16) mit Ex-Mann Brad Pitt hat, wusste, dass sie mit ihrer Stimme Fortschritte machte, je nachdem, wie ihre Kinder reagierten. Sie sagte: „Ich glaube, ich wusste, wann es mir besser gelang, denn ich glaube, am Anfang waren sie eher stolz auf mich, weil ich mich so sehr angestrengt habe. Es hieß nicht: ‚Wir mögen deine Stimme.‘ Es war eher: ‚Gut für dich, wir sind stolz auf dich, Mama. Wir wissen, wie hart du arbeitest.‘ Dann gab es eine Zeit, in der sie anfingen zu sagen: ‚Eigentlich machst du das irgendwie gut, Mama.‘ Sie waren dabei, als ich im Haus laut sang – und wahrscheinlich alle in ihren Zimmern saßen und dachten: ‚Oh mein Gott.‘ Es ist, als würde man zu Hause Geige lernen.“