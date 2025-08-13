Stars Angelina Jolie plant, Los Angeles zu verlassen

Angelina Jolie - Avalon - 2018 - UNHCR Special Envoy Iraq visit BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.08.2025, 08:00 Uhr

Die Schauspielerin will Hollywood hinter sich lassen, sobald ihre jüngsten Kinder volljährig sind.

Angelina Jolie plant, Los Angeles zu verlassen.

Die 50-jährige Schauspielerin, die sich das Sorgerecht für ihre Kinder mit Ex-Ehemann Brad Pitt teilt, möchte ihr Haus „zum Verkauf anbieten“ und im nächsten Jahr ins Ausland ziehen, wenn ihre jüngsten Kinder, die Zwillinge Knox und Vivienne, 18 Jahre alt werden. Ein Insider sagte dem Magazin ‚PEOPLE‘: „Angelina wollte nie dauerhaft in Los Angeles leben. Sie hatte keine Wahl, wegen des Sorgerechts mit Brad. Sie plant, umzuziehen, sobald Knox und Viv nächstes Jahr 18 werden. Sie schaut sich bereits mehrere Orte im Ausland an. Sie wird sehr glücklich sein, wenn sie Los Angeles verlassen kann.“ Angelina und Brad, die sich das Sorgerecht für Maddox (24), Pax (21), Zahara (20), Shiloh (19) und die Zwillinge teilen, erzielten im Dezember 2024 nach einem achtjährigen Rechtsstreit endlich eine Scheidungsvereinbarung.

Jolie kaufte ihr historisches Anwesen aus dem Jahr 1913 im Jahr 2017 für 24,5 Millionen US-Dollar. Das Anwesen ist über 1.000 Quadratmeter groß, verfügt über sechs Schlafzimmer und zehn Badezimmer und gehörte einst dem berühmten Regisseur Cecil B. DeMille. Angelina hatte zuvor zugegeben, dass sie sich darauf freue, Los Angeles zu verlassen, sobald die Zwillinge volljährig seien. Sie plane, viel Zeit in Kambodscha zu verbringen, wo ihr ältester Sohn Maddox geboren wurde. Im Interview mit ‚The Hollywood Reporter‘ sagte sie: „Ich bin in dieser Stadt aufgewachsen. Ich bin nur wegen der Scheidung hier, aber sobald sie 18 sind, kann ich gehen. Wenn man eine große Familie hat, will man, dass sie Privatsphäre, Frieden, Sicherheit haben. Ich habe jetzt ein Haus, um meine Kinder großzuziehen, aber manchmal … das Menschliche, das ich in der Welt gefunden habe, ist nicht das, womit ich hier aufgewachsen bin. [Nach Los Angeles] werde ich viel Zeit in Kambodscha verbringen. Ich werde Zeit damit verbringen, meine Familienmitglieder zu besuchen, wo auch immer sie auf der Welt sind.“

Angelina verriet weiter, dass sie gerne unter Menschen sei und kein großes Bedürfnis danach habe, andauernd Zeit für sich zu haben. Deshalb könne sie sich gut vorstellen, zukünftig in Gemeinschaft zu leben. „Ich liebe es, etwas zu tun, das andere glücklich macht. Das macht mich wirklich glücklich“, erklärte sie im Interview weiter.