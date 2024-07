Stars Angelina Jolie: Sohn Pax wird wieder gesund

Pax Jolie-Pitt And Angelina Jolie - The Outsiders After Party - New York - April 11th 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.07.2024, 08:00 Uhr

Angelina Jolies Sohn Pax soll nach seinem E-Bike-Unfall „stabil“ sein.

Die 49-jährige Mutter von sechs Kindern war sofort an der Seite ihres Sohnes, als der 20-Jährige nach seinem Sturz am Montag (29. Juli) gegen 17 Uhr auf dem Los Feliz Boulevard in Los Angeles ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Ein Insider sagte nun gegenüber ‚Page Six‘, dass der junge Mann „stabil“ sei und fügte hinzu, dass Angelina „an Pax‘ Seite im Krankenhaus ist, während er sich erholt“. Sprecher der Strafverfolgungsbehörden sagten ‚TMZ‘, Pax habe sein Elektrofahrrad an einer verstopften Kreuzung in ein stehendes Fahrzeug gerammt, als eine Ampel auf Rot schaltete. Berichten zufolge stieg der Fahrer aus dem Auto, um nach Pax zu sehen, bevor die Ersthelfer gerufen wurden. Pax – der zum Zeitpunkt des Vorfalls angeblich keinen Helm trug – erlitt Berichten zufolge eine Kopfverletzung und Hüftschmerzen und wurde dann zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Wie ‚Page Six‘ berichtete, waren die Sanitäter zunächst besorgt, dass Pax leichte Hirnblutungen haben könnte. Es wird aber davon ausgegangen, dass es ihm „besser geht“ und er bald aus dem Krankenhaus entlassen werden könnte.

Neben Pax hat Angelina mit ihrem 60-jährigen Ex-Ehemann Brad Pitt fünf weitere Kinder – Maddox (22), Zahara (19), Shiloh (18) und die 16-jährigen Zwillinge Knox und Vivienne. Angelina und Brad begannen 2004 miteinander auszugehen und heirateten zehn Jahre später. Sie trennten sich 2016 und sind seitdem in erbitterte Kämpfe um das Sorgerecht und Eigentumsverhältnisse im Zusammenhang mit ihrem französischen Weingut verwickelt. Brad gewann zunächst eine 50:50-Sorgerechtsvereinbarung, die 2021 aus Gründen der Privatsphäre besiegelt, aber später im selben Jahr aufgehoben wurde. Die Ex-Partner wurden 2019 offiziell für ledig erklärt, aber ihre Kämpfe um das Sorgerecht sowie ihr Streit um das Weingut Chateau Miraval dauern an.