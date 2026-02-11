Stars Angelina Jolie verrät, warum sie ihre Doppelmastektomie-Narben liebt

Angelina Jolie - Golden Globes 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.02.2026, 09:00 Uhr

Angelina Jolie verrät, warum sie ihre Doppelmastektomie-Narben liebt.

Angelina Jolie liebt ihre Narben von der doppelten Mastektomie, weil sie zeigen, dass sie „ein erfülltes Leben gelebt“ hat.

Die 50-jährige Schauspielerin, die sich 2013 einer doppelten Mastektomie unterzog, nachdem Ärzte bei ihr das BRCA1-Gen festgestellt hatten, das das Risiko für Brust- und Eierstockkrebs erhöht, erklärte, dass sie Narben an ihrem Körper mag, da sie ihrer Ansicht nach eine ehrliche Geschichte ihres Lebens erzählen. Im Gespräch mit ‚France Inter‘ sagte Angelina: „Ich war schon immer jemand, der sich mehr für Narben und das Leben interessiert hat, das Menschen mit sich tragen. Ich fühle mich nicht zu einer perfekten Vorstellung eines Lebens ohne Narben hingezogen.“

Der ‚Maleficent‘-Star, der mit seinem Ex-Mann Brad Pitt die Kinder Maddox (24), Pax (22), Zahara (21), Shiloh (19) sowie die 17-jährigen Zwillinge Knox und Vivienne hat, fügte hinzu, dass die Narben der doppelten Mastektomie sie immer an die „Entscheidung erinnern werden, das zu tun, was [sie] tun konnte, um so lange wie möglich für [ihre] Kinder da zu sein“. Angelina betonte zudem, sie sei dankbar gewesen, die „Möglichkeit gehabt zu haben, proaktiv etwas für [ihre] Gesundheit zu tun“, und verwies dabei auf ihre verstorbene Mutter Marcheline Bertrand, die 2007 im Alter von 56 Jahren an Brustkrebs starb. Sie sagte: „Ich habe meine Mutter verloren, als ich noch sehr jung war. Ich ziehe meine Kinder ohne Großmutter groß. Wenn man ans Ende seines Lebens kommt und keine Fehler gemacht hat, kein Chaos angerichtet hat, keine Narben hat, dann hat man kein ausreichend erfülltes Leben gelebt.“

Die ‚Eternals‘-Darstellerin hatte ihre Mastektomie-Narben erstmals im Dezember 2025 in einem Fotoshooting für ‚TIME France‘ gezeigt, um das Bewusstsein für Frauen zu stärken, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Sie erklärte der Veröffentlichung: „Ich teile diese Narben mit vielen Frauen, die ich liebe. Und ich bin immer bewegt, wenn ich sehe, wie andere Frauen ihre zeigen. Ich wollte mich ihnen anschließen, im Wissen, dass ‚TIME France‘ Informationen über Brustgesundheit, Prävention und Wissen über Brustkrebs verbreiten würde.“