Stars Angelina Kirsch: So sehr leidet sie an ihrer Erkrankung

Angelina Kirsch - 26.02.17 - Koeln - Stefan Gregorowius BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.06.2026, 14:00 Uhr

Die 'The Taste'-Moderatorin leidet an einem sogenannten Lipödem und hat ständig Schmerzen.

Angelina Kirsch spricht offen über ihre Erkrankung.

In der Sat.1-Show ‚The Taste‘ zeigt sich die Moderatorin stets gut gelaunt und in Topform. Doch privat hat sie seit einiger Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen: Die 37-Jährige leidet an einem sogenannten Lipödem. Die chronische Fettverteilungsstörung beeinträchtigt sie stark im Alltag. Seit diesem Jahr wird Angelina ständig von Schmerzen begleitet – „beim Stehen, beim Laufen, beim Sitzen, sogar im Liegen“. Gegenüber ‚Bunte‘ enthüllte sie: „Es ist ein sehr unangenehmer, dumpfer Druckschmerz.“

Zu Beginn sei es ihr sehr schwer gefallen, die Symptome anzunehmen. „Ich habe mich plötzlich total hilflos gefühlt“, gestand sie. Inzwischen hat das Curvy Model Wege gefunden, um mit der Diagnose umzugehen. Angelina krempelte ihren Alltag um und integrierte viele gesunde Gewohnheiten in ihr Leben. „Ich habe mich mit Supplements, meiner Ernährung, der Gesundheit meines Darms auseinandergesetzt“, schilderte sie. Selbst kleine Sachen könnten einen Unterschied machen: „Ich versuche, mir abzugewöhnen, meine Beine übereinanderzuschlagen.“ Außerdem investierte die blonde Schönheit in eine luftbetriebene Kompressionshose.

Schon 2023 musste Angelina Kirsch einen gesundheitlichen Rückschlag verkraften. Damals erlitt sie überraschend eine halbseitige Gesichtslähmung. „Heute Morgen bin ich mit einer halbtauben linken Gesichtshälfte inklusive ebenfalls halbtauber Zunge und Geschmacksverlust aufgewacht. Diagnose nach vier Stunden im Krankenhaus: idiopathische periphere Fazialisparese“, enthüllte der TV-Star damals auf Instagram. Glücklicherweise konnte sich Angelina von dem Schicksalsschlag erholen. „Mein Gesicht ist zu 97 Prozent wie früher“, sagte sie 2025 gegenüber ‚Bunte‘.