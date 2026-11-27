Stars Anna-Carina Woitschack bestätigt Trennung von ihrem Freund

Anna-Carina Woitschack Octoberfest Munich Sept 2018 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.11.2026, 14:00 Uhr

Die Schlagersängerin gibt das Liebesaus mit ihrem Freund Manfred bekannt.

Anna-Carina Woitschack ist wieder Single.

Nur wenige Wochen nach dem öffentlichen Liebes-Outing mit ihrem neuen Partner Manfred bestätigte die Schlagersängerin das Ende ihrer Beziehung. Gegenüber ‚Bild‘ äußerte sich die 34-Jährige knapp zu den privaten Veränderungen. „Ja. Es stimmt. Wir sind getrennt“, erklärte sie. Die Beziehung hatte sie erst Mitte Oktober öffentlich gemacht. Dem Bericht zufolge soll die Trennung von Anna-Carina ausgegangen sein. Demnach hätten ihre Gefühle letztlich nicht für eine gemeinsame Zukunft ausgereicht. Über die genauen Hintergründe wollte sich die ‚Let’s Dance‘-Siegerin allerdings nicht weiter äußern.

Auch ihr ehemaliger Partner bestätigte das Beziehungsaus. Dabei fand Manfred anerkennende Worte für den Schlagerstar: „Anna-Carina ist eine beeindruckende Frau, die das Herz am rechten Fleck hat.“ Zu den Umständen ergänzte er: „Die Gründe für die Trennung bleiben jedoch eine Angelegenheit zwischen Anna und mir.“ Weitere Einzelheiten wollte er nicht öffentlich machen.

Im Oktober hatte Manfred die Sängerin bei einem Jubiläumskonzert in Dessau auf der Bühne überrascht und ihr einen großen Strauß roter Rosen überreicht. Vor dem Publikum küssten sich die beiden, woraufhin Anna-Carina ihre neue Liebe offiziell machte. „Jetzt ist es raus. Ihr seid die Ersten! Ich bin wieder sehr, sehr glücklich!“, verkündete sie damals. Auch auf Instagram teilte die ehemalige DSDS-Kandidatin Aufnahmen des romantischen Moments. Dazu schrieb sie: „Alles, was wirklich zählt, ist Liebe.“

Für Anna-Carina Woitschack ist es bereits die zweite Trennung in diesem Jahr. Im Februar wurde bekannt, dass sie sich von ihrem damaligen Partner Daniel Böhm getrennt hatte. Mit dem ehemaligen Biathleten war sie seit Ende 2022 liiert. Zuvor war die ‚Leuchtturm‘-Interpretin sechs Jahre lang mit ihrem Schlagerkollegen Stefan Mross zusammen. Die beiden gaben sich 2020 das Jawort, zwei Jahre später folgte die Trennung.