Stars Nach ‚Immer wieder sonntags‘-Ende: In Rust wird abgerissen

Stefan Mross Radio Schlager Tour Oranienburg Aug 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.11.2026, 14:15 Uhr

Nach dem 'Immer wieder sonntags'-Ende wird in Rust abgerissen.

Das Aus von ‚Immer wieder sonntags‘ hinterlässt nun auch am bisherigen Produktionsort sichtbare Spuren.

Die bekannte Freiluftarena im Europa-Park in Rust, in der die ARD-Musikshow über viele Jahre aufgezeichnet wurde, soll abgebaut werden. Damit verschwindet ein weiterer Teil einer Sendung, die für zahlreiche Schlagerfans zum festen Bestandteil des Sommers gehörte. Eine Sprecherin des Freizeitparks bestätigte gegenüber ‚Schlagerpuls‘ die Entscheidung: „Mit dem Ende der Sendung wird die ‚Immer wieder sonntags Arena‘ nun zurückgebaut.“

Zuletzt hatte es noch Hoffnungen auf eine Fortsetzung gegeben. Moderator Stefan Mross, der das Format über viele Jahre geprägt hatte, soll mit den Verantwortlichen über eine mögliche Zukunft der Sendung gesprochen haben. Auch Europa-Park-Chef Roland Mack hatte sich grundsätzlich offen für eine Weiterführung gezeigt. Zu einer Einigung kam es jedoch nicht. Damit sind die Pläne, die beliebte Musikshow in Rust zu erhalten, offenbar vom Tisch.

Die Entscheidung über das endgültige Aus hatten die ARD und der federführende Südwestrundfunk bereits zuvor getroffen. Ab 2027 soll ‚Immer wieder sonntags‘ nicht mehr produziert werden. Als Begründung verwiesen die Sender auf finanzielle und strategische Überlegungen. Das Ende kam trotz eines beachtlichen Erfolgs: Die Sendung erreichte regelmäßig ein Millionenpublikum. Ende September musste sich Mross schließlich von seinem Publikum verabschieden.

Erstmals war das Format 1995 im Fernsehen zu sehen. Zehn Jahre später übernahm Mross die Moderation und wurde zum prägenden Gesicht der Unterhaltungsshow. Neben der Ansage der Künstler gehörten auch seine eigenen Auftritte zum Konzept: Der Moderator griff zur Trompete, sang mit den Gästen und sorgte mit humorvollen Einlagen für Unterhaltung. Was nach dem Abriss mit der Fläche im Europa-Park geschehen soll, ist bislang nicht bekannt. Ebenso unklar bleibt, ob ‚Immer wieder sonntags‘ an anderer Stelle eine Zukunft haben könnte. Ein neuer Veranstaltungsort oder ein anderer Fernsehsender wären denkbare Möglichkeiten, konkrete Pläne gibt es dafür jedoch nicht.