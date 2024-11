"Getrennte Waschbecken" Anna Loos verrät überraschendes Ehegeheimnis

Oft zusammen auf dem roten Teppich: Anna Loos begleitete im Oktober 2024 ihren Mann Jan Josef Liefers auch zur Weltpremiere seines Kinofilms "Alter weißer Mann" in München. (ae/spot)

SpotOn News | 30.11.2024, 11:17 Uhr

Auf dem roten Teppich bieten Anna Loos und Jan Josef Liefers glamouröse Auftritte. Daheim scheint aber auch das Schauspielpaar vor ganz normalen Herausforderungen einer Beziehung zu stehen. Damit es im Badezimmer nicht zu ständigen Streitereien kommt, setzt Loos auf getrennte Waschbecken.

Seit 20 Jahren sind Anna Loos (54) und Jan Josef Liefers (60) schon verheiratet. In der MDR-Sendung "Riverboat" (auch in der ARD-Mediathek abrufbar) gab die Schauspielerin am 29. November einen Einblick in den ehelichen Alltag und verriet dabei einen überraschenden Beziehungstipp.

"Ich will Jan nicht verändern"

"Wir haben ein Bad, aber wir haben tatsächlich zwei Waschbecken", antwortete Loos in der Talkhow auf die Frage nach den Geheimnissen ihrer Liebe. "Zwei Bäder waren noch besser, aber das muss man sich auch leisten können." Denn am Waschbecken hört für die Schauspielerin und Sängerin offenbar der Spaß auf: "Ich habe einen Ordnungstick, ich bin super ordentlich und auch ein bisschen pingelig. Das würde meine ganze Familie unterschreiben. Ich stehe einfach nicht auf Barthaare im Waschbecken und angetrocknete Zahnpasta." Die Lösung für familiären Frieden liegt deshalb wohl in getrennten Waschbecken: "Ich will mich aber frei davon machen, dem anderen anzuordnen, wie er das handhaben soll. Ich will Jan nicht verändern. Deswegen finde ich getrennte Waschbecken sehr gut und die bessere Alternative. Viele stehen ja auch auf getrennte Betten, das ist nicht so mein Ding."

Das Schauspielpaar setzt auch auf viele Gespräche, wie Anna Loos 2023 in einem Interview mit dem "Bunte"-Magazin verraten hat. Nach einer Ayurveda-Kur in Sri Lanka erklärte sie: "Wir haben es genossen, so viel gemeinsame Zeit fernab von allen Verpflichtungen zu haben." Die Kur hätten sie jedoch nicht benötigt, um über ihre Beziehung zu reden, "das machen wir sowieso". Schließlich sollten sich langjährige Partner ihrer Meinung nach "ab und zu in eine Korrekturschleife schicken".

Ihre Liebe begann bei Dreharbeiten

Anna Loos und Jan Josef Liefers standen im Jahr 2000 für den Film "Halt mich fest!" gemeinsam vor der Kamera und verliebten sich. Im Jahr 2004 erfolgte die Hochzeit. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter, die 2002 und 2008 zur Welt kamen.