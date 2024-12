Stars Anna-Maria Ferchichi: Sie verschenkt zu Weihnachten an ihre Fans

Anna-Maria Ferchichi Bambi Awards in Wiesbaden Nov 2011 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.12.2024, 14:00 Uhr

Anna-Maria Ferchichi verschenkt in der Adventszeit teure Geschenke an ihre Fans.

Anna-Maria Ferchichi zeigt sich im Advent großzügig.

Die Influencerin und Ehefrau von Bushido hat für die Adventszeit einen besonderen Advents-Kalender im Netz gestartet. Zum ersten Advent verloste sie jetzt ein Geschenk an einen Fan – und teilte gleich ein niedliches Weihnachtsbild dazu. Anna-Maria und ihre fünf Töchter Aaliyah, Laila und die Drillinge Leonora, Naima und Amaya sitzen auf dem Bild in Weihnachtsschlafanzügen vor dem geschmückten Weihnachtsbaum. Dazu schrieb die Mutter, die insgesamt acht Kinder hat: „Wünsche euch allen einen besinnlichen 1. Advent.“

Außerdem kündigte sie an: „Wie versprochen werde ich jetzt an jedem Adventssonntag etwas verschenken. Ihr habt mir eure Wünsche geschickt, daher dachte ich es ist am besten, wenn ihr einen Gutschein bekommt. So könnt ihr selbst entscheiden, worüber ihr euch freuen würdet.“ Danach gab sie Preis, dass sie einen Gutschein für Media Markt bzw. Saturn im Wert von 2000 Euro verschenkt. „Dort gibt es so ziemlich alles, was auf eurer Wunschliste stand“, freute sich Anna-Maria über ihre Idee und fügte hinzu: „Kommentiert einfach unter diesem Post und morgen Abend gebe ich den Gewinner bekannt.“ In ihrer Story teilte sie danach die glückliche Gewinnerin mit. Wer dieses Mal kein Glück hatte, kann es aber die nächsten Adventssonntage nochmal versuchen.