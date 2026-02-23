Film Anna Sawai: Yoko Ono zu spielen ist ‚bedeutungsvoll‘

Screen Actors Guild Awards 2025 - Anna Sawai - Award - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.02.2026, 11:00 Uhr

Anna Sawai sagt, es sei sehr bedeutungsvoll, Yoko Ono in den ‚Beatles‘-Biopics zu spielen.

Die 33-jährige Schauspielerin porträtiert die 93-jährige Künstlerin und Musikerin an der Seite von Harris Dickinson, der Onos verstorbenen Ehemann John Lennon spielt, in der kommenden Reihe von vier miteinander verbundenen Filmen unter der Regie des 60-jährigen Sam Mendes.

Über ihre Rolle als Ono in den Biopics, die alle vier am selben Tag im April 2028 erscheinen werden, sagte Sawai gegenüber ‚People‘: „Es ist einfach aufregend, weil [Onos] Geschichte für mich so inspirierend ist und die Menschen nicht wirklich wissen, wie sie wirklich war. Sie ist eine unglaubliche Künstlerin. Außerdem war sie einfach eine unabhängige Frau, und das gefiel den Leuten nicht. Sie wollten John [Lennon] für sich allein haben, und sie war ein leichtes Ziel. Ich finde es sehr bedeutungsvoll, ihre Geschichte erzählen zu dürfen.“ Auf die Frage, was sie an Ono am meisten schätzt, antwortete Sawai: „Einfach wie mutig sie ist. Oh mein Gott, ich liebe sie. Sie ist so cool.“

Nach Sawais Emmy-Auszeichnung 2024 und ihrem Golden-Globe-Gewinn 2025 für ihre Darstellung der Lady Mariko in ‚Shogun‘ sagte sie, dass sich die letzten Jahre wie ein „Traum“ angefühlt hätten. Die Darstellerin aus ‚The Monarch: Legacy of Monsters‘ sagte: „Es fühlt sich wie ein Traum an. Es ist alles, was ich mir gewünscht habe, und ich kann Geschichten erzählen, die mir so viel bedeuten. Wenn ich auf die letzten Jahre zurückblicke, habe ich damals Vorsprechen gemacht und einfach die Rollen angenommen, die mir nach den Vorsprechen angeboten wurden. Aber jetzt habe ich die Wahl, und deshalb fühle ich mich sehr, sehr glücklich.“