Film Anya Taylor-Joy: Sie will Elsa in einer ‚Die Eiskönigin – Völlig unverfroren‘-Realverfilmung spielen

Anya Taylor-Joy verriet, dass sie davon träumt, die Rolle von Elsa in einer Realverfilmung von ‚Die Eiskönigin – Völlig unverfroren‘ zu spielen.

Die 28-jährige Schauspielerin ist ein großer Disney-Fan und hatte am Anfang ihrer Karriere bereits für eine Rolle in ‚Maleficent – Die dunkle Fee‘ vorgesprochen.

Der Star enthüllte, dass sie in einer Neuverfilmung des animierten Films von 2013 mitspielen möchte, in dem Kultsongs wie ‚Let It Go‘ zu hören sind. Als sie nach ihrer Disney-Traumrolle gefragt wurde, sagte Anya gegenüber ‚Vogue Hong Kong‘: „Ich denke, dass ‚Frozen‘ ziemlich toll wäre. Es würde mir sehr viel Spaß machen, Eis aus der Hand zu schießen. Außerdem wäre man dann einfach der Liebling auf jeder Geburtstagsparty von Kindern. Alle meine Geschwister haben jetzt Kinder, also würde ich es lieben, wenn sie dann sagen könnten: ‚Meine Tante ist Elsa.‘ Das wäre ziemlich großartig.“ Im Februar 2023 wurde bekannt, dass ein dritter animierter ‚Frozen‘-Film in Planung sei, während Disney Animation auf der diesjährigen D23 Expo bestätigte, dass der Film 2027 in die Kinos kommen soll. Taylor-Joy fügte hinzu, dass sie ihr großes Disney-Debüt gerne in einem Musical geben würde.