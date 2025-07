Musik Ariana Grande hat nicht vor, ihre Musikkarriere ‚aufzugeben‘

Ariana Grande - Palm Springs Film Festival - January 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.07.2025, 11:00 Uhr

Die Sängerin plant trotz ihrer erfolgreichen Filmkarriere nicht, ihre Musik an den Nagel zu hängen.

Ariana Grande hat keinerlei Pläne, ihre Musikkarriere „aufzugeben“. Die Popsängerin hat sich in den letzten Jahren wieder verstärkt ihrer Schauspielkarriere gewidmet und mit dem Musical-Hit ‚Wicked‘ (2024) einen großen Erfolg gefeiert, inklusive einer Oscar-Nominierung als ‚Beste Nebendarstellerin‘. Noch dieses Jahr kehrt sie in der Fortsetzung ‚Wicked: For Good‘ auf die Kinoleinwand zurück. Trotz ihrer beeindruckenden Filmkarriere versicherte Ariana, dass sie der Musik keinesfalls den Rücken kehren werde. In einem Beitrag auf Instagram schrieb sie: „Es ist ziemlich albern von euch allen anzunehmen, dass ich das Singen und die Musik aufgeben werde, nur weil ich gerade viele andere Dinge gleichzeitig mache …!!! Es war immer und ist noch immer mein Lebenselixier. Dafür muss einfach Platz geschaffen werden… Es sieht vielleicht nicht mehr genauso aus wie früher, aber ich bevorzuge sehr, wie es sich in meinem Kopf anfühlt. Ich habe Spaß. Ich bin dankbar, aufgeregt und inspiriert …“

Ariana, die letztes Jahr ihr siebtes Album ‚Eternal Sunshine‘ veröffentlichte, erklärte außerdem, dass sie derzeit an einem „Plan“ arbeite, um im nächsten Jahr wieder Konzerte für ihre Fans zu geben: „Ich suche nach einer Balance zwischen den vielen Projekten und Unternehmungen, die ich liebe – und das auf meine eigene Art… Also arbeite ich an einem Plan, um nächstes Jahr wieder für euch zu singen. Auch wenn es nur ein bisschen ist. Ich liebe euch.“

Ein Sprecher der Sängerin erklärte gegenüber Variety, dass Musik für Ariana immer Priorität habe, egal, wie voll ihr Terminkalender ist. Er sagte: „Arianas Terminkalender ist momentan definitiv voll, aber sie genießt dieses Kapitel wirklich sehr. Sie liebt es, sich intensiver dem Schauspiel zu widmen, und bleibt gleichzeitig stark involviert in ihre verschiedenen Geschäftsprojekte. Trotzdem war Ariana immer Musikerin – und wird es auch bleiben.“ Das Ziel sei es laut ihrem Sprecher, einen Rhythmus zu finden, in dem all ihre kreativen Projekte miteinander koexistieren können. Daran arbeite sie gerade aktiv. ‚Wicked: For Good‘ wird planmäßig am 21. November Premiere feiern.