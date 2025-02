Stars Ariana Grande: Ihr Therapeut hilft ihr beim Umgang mit den Schattenseiten des Ruhms

Ariana Grande - Golden Globe Awards 2025 -Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.02.2025, 09:00 Uhr

Ariana Grande erzählte, dass ihr Therapeut ihr dabei geholfen habe, mit den Schattenseiten des Ruhms umzugehen.

Die 31-jährige Sängerin feiert als Popstar und Schauspielerin große Erfolge, aber sie gab jetzt zu, dass Ruhm auch seine Nachteile habe.

Die ‚Wicked‘-Darstellerin verriet in einem Gespräch mit dem ‚Hollywood Reporter‘: „Ich habe so viel Glück, unglaubliche Freunde und Familie und einen unglaublichen Therapeuten zu haben.“ Die Künstlerin sei zudem der Meinung, dass mehr „Schutzmaßnahmen“ für die mentale Gesundheit von jungen Stars getroffen werden sollten. Auf die Frage, ob junge Stars Zugang zu einem Therapeuten haben sollten, antwortete die Künstlerin: „Und noch vieles mehr.“ Ariana träume von einer Welt, in der niemand in die Unterhaltungsbranche einsteigen darf, ohne dass im Vertrag mehrmals pro Woche eine Therapie und ein Unterstützungssystem festgelegt wurden. Am Anfang dieses Monats hatte die Musikerin gefordert, dass die Bosse der Unterhaltungsbranche mehr tun müssen, um die psychische Gesundheit junger Stars zu schützen. Der Star sagte im ‚WTF with Marc Maron‘-Podcast: „Denn als Künstler ist man eine verletzliche Person, die ihr Herz auf der Zunge trägt.“