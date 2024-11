Musik Ariana Grande: Sie singt in ‚Wicked‘ live

Ariana Grande - Wicked Australian Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.11.2024, 16:00 Uhr

Ariana Grande hat darauf bestanden, dass es selbstverständlich war, in ‚Wicked‘ live zu singen.

Die 31-jährige Schauspielerin spielt die Rolle der Glinda an der Seite von Cynthia Erivo als Elphaba in der kommenden Kinoadaption des kultigen Broadway-Musicals. Beide Schauspielerinnen waren entschlossen, live am Set zu singen, anstatt ihre Stimme in der Postproduktion zu synchronisieren.

Ariana erzählte ‚E! News‘: „Für Cynthia und mich war es selbstverständlich. Wir sagten beide: ‚Na klar, wir singen live.‘“ Ihre Co-Star-Darstellerin (37) stimmte dem zu und bestand darauf, dass es „etwas Besonderes“ sei, auf diese Weise aufzutreten und zu filmen. Sie fügte hinzu: „Es ist etwas Besonderes an dem, was passiert, wenn Musik live in einem Raum gespielt wird.“

Die ‚The Boy Is Mine‘-Hitmacherin Ariana sagte auch, sie habe alles in ihre Figur gesteckt und sogar daran gearbeitet, die natürliche Tonhöhe ihrer Sprech- und Gesangsstimme zu verändern. Kürzlich sagte sie der Zeitung ‚New York Times‘: „Es war wirklich wichtig, so viel wie möglich von mir selbst auszulöschen, damit sie nur auf Glinda schauen konnten.“ Sie wurde von Trollen im Internet mit Gegenreaktionen konfrontiert, nachdem Spuren von Glindas hoher Oktave monatelang in ihrer Stimme geblieben waren, nachdem die Dreharbeiten abgeschlossen waren. Zuvor sagte sie jedoch gegenüber ‚Vanity Fair‘: „Es gibt einen Teil der Welt, der nicht weiß, was es braucht, um seine Stimme zu verändern, sei es beim Singen oder beim Annehmen eines anderen Dialekts für eine Rolle oder beim Singen einer Charakterstimme für etwas. Wenn es ein männlicher Schauspieler ist, der das macht, wird das gefeiert.“