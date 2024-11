Film Ariana Grande: Sie wollte ‚Wicked‘ nicht ‚hip-hopiger‘ machen

Bang Showbiz | 27.11.2024, 16:00 Uhr

Ariana Grande weigerte sich, in einen ihrer ‚Wicked‘-Songs mehr „Hip-Hop“ einzubauen.

Die 31-jährige Schauspielerin spielt Glinda in der neuen Leinwandadaption der erfolgreichen Bühnenshow ‚Wicked‘ und schmettert darin auch eine Reihe großer Melodien, darunter ‚Heißgeliebt‘. Der Komponist und Texter des Musicals, Stephen Schwartz, hat nun verraten, dass er die Spur für den Film ändern wollte, aber Ariana lehnte ab.

Schwartz sagte der Zeitung ‚Los Angeles Times‘: „Im Geiste der Offenheit für neue Dinge für den Film dachten mein Musikteam und ich, lasst uns den Rhythmus auffrischen. Lass es uns vielleicht, ich weiß nicht, ein bisschen Hip-Hop machen. Ariana sagte: ‚Auf keinen Fall, mach es nicht. Ich will Glinda sein, nicht Ariana Grande, die Glinda spielt.‘“ Schwartz gelang es jedoch, die Sängerin davon zu überzeugen, den Song leicht zu ändern, um ihren Stimmumfang zu zeigen. Er erklärte: „Ich hatte die Idee für ein neues Vocal-Ending. Ariana zögerte ein wenig, aber ich sagte ihr, wenn ich es mir für die ursprüngliche Serie ausgedacht hätte, wäre es so gewesen. Als sie sich sicher war, dass dieses neue Stück Musik aus dem Charakter herauskam, war sie an Bord.“

Erst kürzlich wurde enthüllt, dass Ariana ursprünglich für die Rolle der Elphaba in ‚Wicked‘ vorgesprochen hatte. Regisseur Jon M. Chu ließ durchblicken, dass Ariana sich zunächst für Cynthia Erivos grüne Hexe Elphaba beworben und alle ihre Songs während des Vorsprechens gesungen habe. In einem Interview mit ‚Entertainment Weekly‘ sagte Chu: „Wir bekamen unterschiedliche Nachrichten. Ich dachte mir: ‚Natürlich kommt sie wegen Glinda.‘ Und dann sagte mein Casting-Direktor: ‚Nein, ich glaube, sie denkt, dass sie für Elphaba kommt.‘ Ich dachte mir: ‚Das war nicht der Plan.‘ Und sie sagen: ‚Nun, sie hat es vorbereitet.‘ Sie war nett zu mir und ich war nett zu ihr. Wir ließen sie einfach machen. Aber in meinem Kopf dachte ich: ‚Warum singt sie gerade jetzt Elphaba?‘ Vielleicht, weil sie diese in der Vergangenheit gesungen hat, aber für mich war sie immer eine Glinda. Wir kannten uns nicht gut genug, um zu sagen: ‚Okay, lass uns das Missverständnis hier klären. Wir sind für Glinda hier. Richtig?‘“ Ariana bestätigte kürzlich, dass sie für beide Rollen vorgesprochen hatte, aber sie „wusste insgeheim, dass sie nur für Glinda bestimmt war“.