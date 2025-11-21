Stars Ariana Grande: Terminabsagen wegen COVID-19

Ariana Grande at Wicked For Good premiere in London - Avalon - November 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.11.2025, 09:00 Uhr

Ariana Grande wurde positiv auf COVID-19 getestet.

Die 32-jährige Sängerin war in den letzten Tagen damit beschäftigt, für ihren neuen Fantasy-Musicalfilm ‚Wicked: Teil 2‘ zu werben, doch nun hat sie über soziale Medien bestätigt, dass sie positiv auf die ansteckende Krankheit getestet wurde. Neben einem Foto von ihrem jüngsten Auftritt in der ‚Tonight Show‘ mit Jimmy Fallon schrieb Grande auf Instagram: „Momente vor Covid“.

Grande hat sich bereits von einem geplanten Auftritt in der ‚Kelly Clarkson Show‘ zurückgezogen und wird laut ‚Variety‘ in den kommenden Tagen voraussichtlich auch nicht an Podiumsdiskussionen zu ‚Wicked: Teil 2 ‚ teilnehmen. Cynthia Erivo, ihre Co-Darstellerin, wird jedoch weiterhin in der ‚Kelly Clarkson Show‘ auftreten.

Die Musikerin gab die Nachricht von ihrer Diagnose kurz nach der Bestätigung bekannt, dass sie sich auf ihre Schauspielkarriere konzentrieren will. Sie hat als Schauspielerin und Sängerin große Erfolge gefeiert – aber Grande bestätigte, dass sie sich vorerst auf die Schauspielerei konzentrieren will. Während eines Auftritts in der ‚Today Show‘ erzählte Grande, die zu den meistverkauften Künstlern der Welt gehört: „Ich habe momentan wirklich Spaß am Schauspielern. Ob es nun Filme sind, Auftritte auf der Bühne oder kleine Rollen hier und da, ich denke, das ist es, was mich derzeit am meisten inspiriert. Ich werde weiterhin singen, das verspreche ich. Aber ja, im Moment ist das genau das, was ich mache.“