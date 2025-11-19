Musik Ariana Grande: Tour 2026 wird ihr ‚letztes Hurra!‘

Ariana Grande at Wicked For Good premiere in London - Avalon - November 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.11.2025, 11:00 Uhr

Ariana Grandes Tour 2026 soll erst einmal ihr „letzter großer Auftritt“ sein, weil sie möglicherweise „für eine lange, lange Zeit“ nicht mehr auf Tour gehen wird.

Die 32-jährige Sängerin hat sich in den letzten Jahren stärker auf die Schauspielerei konzentriert, doch im nächsten Jahr kehrt sie mit ihrer ‚The Eternal Sunshine Tour‘ auf die Bühne zurück – eine Konzertreise durch Nordamerika, gefolgt von einer zweiwöchigen Residenz in London. Sie besteht jedoch darauf, dass die Tour für eine Weile ihre letzte sein wird.

„Ich glaube, die letzten 10 bis 15 Jahre werden ganz anders aussehen als die, die jetzt kommen“, sagte Ariana in der Sendung ‚Good Hang with Amy Poehler‘. „Ich möchte keine endgültigen Aussagen machen. Ich weiß aber, dass ich mich sehr darauf freue, diese kleine Tour zu machen, aber ich glaube, es könnte für eine sehr, sehr, sehr, sehr lange Zeit nicht wieder passieren.“ Genau deswegen will sie ihren Fans auf den Konzerten auch etwas Besonderes bieten und verspricht, dass die Tour „wunderschön“ werden wird – und dafür ist die Sängerin sehr dankbar. „Ich glaube, deshalb mache ich sie, weil ich mir denke: ‚Ein letzter großer Auftritt.‘ Für den Moment.“

Als die Moderatorin nach ihren zukünftigen Karriereplänen fragte, fügte Ariana hinzu: „Ich habe so viel Zeit damit verbracht, ausschließlich Popmusik zu machen, aber ich bin als Mädchen aufgewachsen, das Musicaltheater und Comedy geliebt hat.“ Deshalb glaubt sie, dass es ihrer Seele und ihrer Kunst aktuell guttun würde, wenn sie Projekte verfolgt, die sich einfach richtig anfühlen – und das scheinen Schauspielprojekte zu sein. „Selbst wenn es etwas Alltägliches ist, muss es etwas anderes sein“, beschrieb Ariana ihren Auswahlprozess für Jobs. „Ich drehe gerade einen Film, weil es eine Rolle ist, für die ich das Drehbuch gelesen habe und ich liebe es und es ist lustig und ich liebe den Cast und ich bin so aufgeregt.“

Ariana hatte zuvor erklärt, dass sie ihre kommende Tour anders gestalten möchte als ihre bisherigen Erfahrungen auf Tournee. In einem Interview mit Zane Lowe bei Apple Music 1 im März 2024 sagte die Musikerin: „Ich bin aufgeregt, meine Beziehung zum Touren neu zu definieren. Wenn es eine Chance gibt, zwischen den ‚Wicked‘-Filmen oder direkt nach den ‚Wickeds‘, werde ich natürlich mein Bestes geben, um es zu machen.“