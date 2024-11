Stars Ashanti: Nelly bezeichnet sie als eine „großartige Mutter“

Nelly and Ashanti - Mar 24 -Mark Twain Prize For American Humor - Kennedy Center - Washington- Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.11.2024, 09:00 Uhr

Die Musikerin ist der Meinung ihres Partners zufolge eine „großartige Mutter“.

Die 44-jährige Sängerin hatte im August ihr erstes Kind auf die Welt gebracht, einen Sohn namens Kareem, wobei ihr Ehemann Nelly jetzt von der Erziehungskompetenz der Künstlerin schwärmte.

Der 50-jährige Rapper, der Ashanti im Jahr 2023 geheiratet hatte, erzählte in einem Interview gegenüber ,Entertainment Tonight‘: „Sie ist eine großartige Mutter, wenn man sieht, wie sich jemand so sehr um jemand anderen kümmert und alles gibt und bereit dazu ist, einfach alles zu geben … Wie sie sagte, kann das manchmal schon zu weit gehen, aber man hätte viel lieber einen Elternteil, der zu weit geht, als einen, der nicht weit genug geht. Es ist eine lächerliche Liebe, aber im guten Sinne, denn ich lache einfach.“ Der Musiker fügte hinzu: „Ich sage nur, schau dir dieses Baby an. Ich kann es kaum erwarten, ihm einige der Fotos zu zeigen. Sie behandelt ihn wie einen Build-A-Bear. Der Junge ist drei Monate alt. Sie zieht sich im Haus um. Er verlässt das Haus nicht. Er zieht sich dreimal im Haus um. Sie wickelt ihn und zieht ihm einen Strampler an und lässt ihn herumtollen.“ Ashanti sprach zuvor darüber, dass sie schon „immer davon geträumt“ hatte, Mutter zu werden.