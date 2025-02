Stars Aus Angst vor Schlangen verlor Judi Dench ihre Stimme

Dame Judi Dench attends Allelujah Prem London Oct 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.02.2025, 14:00 Uhr

Die 90-jährige Schauspielerin erinnert sich noch gut an ihren Auftritt mit 'Antonius und Cleopatra'.

Judi Dench verlor nach einem Auftritt mit ‚Antonius und Kleopatra‘ zwei Tage lang ihre Stimme.

Die 90-jährige Schauspielikone hatte bereits als Kind Angst vor Würmern und Schlangen, nachdem ein Regenwurm sich in ihrer Sandale verfangen hatte als sie noch klein war. Während sie 1987 im National Theatre als ägyptische Pharaonin in dem Shakespeare-Stück auf der Bühne stand, musste sich Dame Judi jedoch ihrer Angst stellen, da die Produktion echte Schlangen auf die Bühne schickte. Mit den Tieren, bei denen es sich um harmlose Nattern handelte, sollte die Szene, in der Kleopatra sich mit einer giftigen Schlange umbringt, möglichst realistisch nachgestellt werden. Bevor Judi mit den Tieren interagierte, half ihr ihr Ehemann Michael Williams dabei ihre Angst zu überwinden. „Ich kam nach Hause und erzählte Michael von den Schlangen“, berichtet Judi in in der BBC-Radio-4-Dokumentation ‚Roleplay‘. „Er sagte ‚Jude, du weißt, was du machen musst. Du musst ihnen Namen geben.‘ Wir entschieden uns für Wilson, Keppel und Betty. Sie waren ein bekanntes Vaudeville-Trio aus den Zwanzigern, die für ihren ägyptischen Sandtanz berühmt waren.“

Nachdem Judi ihre anfängliche Angst überwunden hatte, erlitt sie jedoch einen regelrechten Schock, als eine der Schlangen sich in ihrer Perücke versteckte. „Eines Abends zischten die Jungs, die mich von der Bühne trugen, und ich fragte mich, was zur Hölle da los war. Dann, ganz am Ende vom Stück fiel eine Schlange aus meiner Perücke, als ich mich verbeugte. Ich erschrecke mich so sehr, dass ich zwei Tage meine Stimme verlor“, erzählt sie weiter.