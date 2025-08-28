Stars Austin Butler fand Glasstück in seinem Fuß

Bang Showbiz | 28.08.2025, 09:00 Uhr

Der Hollywood-Star spricht über eine böse Verletzung, die er monatelang ignorierte.

Austin Butler hatte einmal acht Monate lang ein Stück Glas im Fuß.

Der 34-jährige Schauspieler hat im Laufe seiner Hollywood-Karriere bereits zahlreiche Verletzungen erlitten – darunter auch beim Dreh seines neuen Films ‚Caught Stealing‘. Gegenüber ‚People‘ enthüllte er: „Ich war ständig voller blauer Flecken. Jeden Tag war es etwas Neues. Ich habe mir das Schienbein an einem Metallteil aufgeschlitzt, ich musste irgendwo drüberspringen.“

Der Filmstar erinnerte sich außerdem daran, dass er während der Pressetour zu ‚Dune: Part Two‘ ein „Stück Glas“ im Fuß hatte. „Das kommt mir im Nachhinein ziemlich dumm vor“, gestand er. „Als ich auf der ‚Dune‘-Pressetour war, war ich in Korea, habe all diese Interviews gegeben, und im Hotelzimmer bin ich barfuß herumgelaufen. Dabei muss ich wohl auf ein Stück Glas getreten sein.“

Über die schmerzhafte Erfahrung fügte Austin hinzu: „Aber aus irgendeinem Grund dachte ich, es sei ein Nerv in meinem Fuß. Also humpelte ich acht Monate lang herum und kurz bevor wir mit den Dreharbeiten zu ‚Caught Stealing‘ begannen, habe ich einfach die Schmerzen beim Laufen ignoriert.“

Kürzlich verriet der ‚Elvis‘-Darsteller, dass er eine Nacht auf dem Filmset verbracht habe, um sich auf seine Rolle in ‚Caught Stealing‘ vorzubereiten. In dem neuen Thriller von Darren Aronofsky spielt er den ehemaligen Baseballspieler Hank, der als Barkeeper im New Yorker East Village lebt. Austin – der für seine immersive Schauspielweise bekannt ist – erzählte gegenüber ‚Variety‘: „Eine Nacht lang hatte ich die ganze Wohnung für mich. Ich habe Musik gehört, bin herumgetanzt und habe chinesisches Essen gegessen. Es hat sich so angefühlt, als würde ich wirklich dort wohnen. Ich habe die ganze Nacht dort geschlafen und bin aufgewacht, als die Crew hereinkam, während ich in meiner Unterwäsche war.“