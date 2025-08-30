Film Austin Butler wird bei Filmrollen schnell ‚besessen‘

Austin Butler - Dune: Part Two - London Photocall - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.08.2025, 11:13 Uhr

Der Schauspieler muss noch herausfinden, wie er eine klare Trennung von seinen Filmfiguren erreicht.

Austin Butler ist kein „Method Actor“, gesteht aber, dass er bei Rollen schnell „besessen“ wird.

Der US-Schauspieler – der sich nach seiner Rolle als Elvis Presley in Baz Luhrmanns Film von 2022 sogar einen Dialekt-Coach nehmen musste, weil er den Akzent nicht mehr loswurde – gab zu, dass er immer noch damit kämpft, sich von seinen Figuren auf der Leinwand zu distanzieren.

Im Interview mit ‚The Hollywood Reporter‘ erklärte er: „Ich habe das Wort Method nie benutzt. Ich glaube, dieses Wort wird sehr oft herumgeworfen. Es ist ein sehr missverstandenes Konzept, das eigentlich nicht das ist, was ich mache.“ Austin räumte ein: „Manchmal, wenn ich wirklich Angst habe, kann ich unglaublich besessen werden. Und wenn ich etwas wirklich liebe, kann ich ebenfalls unglaublich obsessiv werden – was bedeutet, dass ich dann außerhalb davon kein Gleichgewicht habe.“

Der 34-Jährige muss noch ergründen, wie er eine klare Trennung von seinen Filmfiguren erreicht. „Anstatt es also Method zu nennen, geht es für mich eher darum herauszufinden, wie ich lernen kann, mein Leben auszubalancieren und zu erkennen, dass ich Zeit mit den Menschen verbringen möchte, die ich liebe, und das beste Leben führen will, das ich kann“, erläuterte er.

Austin tauchte so tief in die Elvis-Rolle ein, dass er direkt nach Drehschluss ins Krankenhaus eingeliefert wurde, weil sein Körper kollabierte. Die Ärzte diagnostizierten ein Virus, das eine Blinddarmentzündung imitiert, und der ‚Caught Stealing‘-Darsteller musste eine Woche im Bett verbringen. Gegenüber ‚GQ Hype‘ erzählte er: „Am nächsten Tag wachte ich morgens um vier mit unerträglichen Schmerzen auf und wurde ins Krankenhaus gebracht. Mein Körper begann einfach, dichtzumachen – einen Tag nachdem ich mit Elvis fertig war.“