Musik Auszeichnung bei den MTV EMAs: So reagierte Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter - Sabrina Carpenter Short N' Sweet Tour at MSG 2024 - getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2024, 11:00 Uhr

Die Musikerin äußerte sich mit emotionalen Worten zu ihrer Auszeichung für 'Espresso'.

Sabrina Carpenter bedankte sich bei ihren Fans für „all die Liebe“, nachdem sie bei den MTV Europe Music Awards (EMAs) den Preis für den besten Song gewonnen hat.

Die Popsängerin erhielt den Award für ihre Hit-Single ‚Espresso‘, die auf ihrem Album ‚Short n‘ Sweet‘ zu finden ist. In einer Videobotschaft bedankte sich die 25-Jährige bei ihrer Fangemeinde für die tatkräftige Unterstützung: „Hi, EMAs. Hier ist Sabrina und ich habe gerade erfahren, dass ich dieses Jahr bei den EMAs den Preis für den besten Song gewonnen habe und das ist das erste Mal, dass ich einen gewonnen habe! Vielen Dank, dass ihr für ‚Espresso‘ abgestimmt habt. Ich bin so froh, dass ihr den Song mögt. Ich hoffe, ihr habt den besten Abend – ich wünschte, ich wäre da!“

Obwohl Sabrina bei den EMAs, die am Sonntag (10. November) im Co-op Live in Manchester stattfanden, nicht dabei sein konnte, kann sie es kaum erwarten, ihre europäischen Fans in den kommenden Monaten wiederzusehen. „Ich bin gerade auf der ‚Short n‘ Sweet‘-Tour und werde gleich auf die Bühne gehen, also… Ich werde an euch denken und kann es kaum erwarten, euch bald zu sehen. Danke für all die Liebe!“, erklärte sie.

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die ‚Taste‘-Interpretin für sechs Grammy nominiert wurde. In einem Instagram-Post gab sie zu, dass damit ein Lebenstraum für sie in Erfüllung ging. „Es ist das erste Jahr, in dem ich den Live-Stream gesehen habe und meinen Namen gehört habe! Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht schon mein ganzes Leben von diesem Tag geträumt habe, also bin ich voller Dankbarkeit“, offenbarte die Chartstürmerin.