Musik Ayda Field dankt Sharon Osbourne für Robbie Williams emotionalem BRITs-Tribut für Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne BRIT Awards 2026 - Dawbell ONE USe BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.03.2026, 18:00 Uhr

Ayda Field hat den emotionalen BRIT-Awards-Tribut ihres Ehemanns Robbie Williams an Ozzy Osbourne gelobt – während Fans online darüber diskutierten, ob er die richtige Wahl gewesen sei.

Der ‚Angels‘-Hitmacher (52) führte bei der Veranstaltung am Samstagabend (28. Februar) in der Co-op Live Arena in Manchester eine Supergroup mit Adam Wakeman, Robert Trujillo, Tommy Clufetos und Zakk Wylde an und performte eine emotionale Version von Ozzys Hit ‚No More Tears‘.

Seine Ehefrau stellte sich nach Kritik nun öffentlich hinter ihn. In einem emotionalen Instagram-Post schrieb Ayda: „Was für ein sensationeller Abend bei den BRIT AWARDS gestern Abend…! Von unerwartet schönen Gesprächen (@sombr was für eine freundliche Seele du bist) bis hin zu vielen inspirierenden musikalischen Performances – der Abend war pure Musikmagie.“ Sie erklärte weiter, nichts habe sie mehr bewegt, als Robbie auf der Bühne zu sehen: „Aber der wahre Kern des Abends war für mich, @robbiewilliams auf der Bühne mit @zakkwyldebls @robtrujillo @tommysrocktrip zu sehen wie sie einen unglaublichen Tribut für die ewige Legende @ozzyosbourne performen … Rob empfindet Liebe, Respekt und Bewunderung für Ozzy, und die Verbindung zur gesamten Osbourne-Familie besteht seit vielen Jahren.“

Das Tribut sei sowohl eine große Ehre als auch zutiefst persönlich gewesen und Ayda dankte außerdem direkt Ozzys Witwe Sharon Osbourne: „@sharonosbourne Danke, dass du Rob einen so wichtigen Moment anvertraut hast. Wir lieben euch.“

Während viele Fans die Performance als „wunderschöne Geste“ lobten, kritisierten andere die Wahl des Popstars für einen Tribut an eine Metal-Ikone. Ein Nutzer auf X schrieb: „Robbie Williams vor Zakk Wylde und Robert Trujillo zu stellen ist, als würde man einen My-Little-Pony-Sticker auf eine Harley Davidson kleben. Die Respektlosigkeit gegenüber Ozzy ist unglaublich.“ Ozzy Osbourne erhielt bei der Veranstaltung posthum den Lifetime Achievement Award.