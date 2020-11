18.11.2020 20:00 Uhr

Bachelor der Herzen: Wer ist eigentlich Influencer Flow_Bu?

Was wäre „Die Bachelorette“ oder „Der Bachelor“ ohne die lustige Instagram-Parodie von Influencer Florian Buchholz? Wir verraten euch, wer der sympathische 29–Jährige ist.

Für die Kandidaten bei „Der Bachelor“ oder „Die Bachelorette“ geht es um die ganz große Liebe. Einer, der den ganzen Kuppelshow-Wahnsinn alles andere als ernst nimmt, ist Fitness-Influencer Florian Buchholz. Der 29–Jährige hat es sich zur Aufgabe gemacht, diverse Reality-TV Formate neu zu interpretieren und dabei geht es verdammt lustig zu!

Flo wer?

Florian Buchholz, besser bekannt als Flow_Bu, hat sich in den letzten Jahren auf Instagram einen Namen gemacht. Vor allem, wenn es um den Bereich Fitness geht, kommt man an dem 29–Jährigen nicht vorbei. Auf seinem Kanal präsentiert er seinen Followern eine bunte Mischung, aus Fitness, Ernährung und Privatleben. Vor allem bei seinen weiblichen Fans kommt Flo gut an. Kein Wunder, denn der gelernte Fitnesskaufmann wirkt nicht nur äußerst sympathisch, sondern hat auch optisch einiges zu bieten, wie etliche Oberkörperfrei-Postings beweisen. Inzwischen kann Flo mehr als 150.000 Fans mit seinem Content begeistern.

Mittwochs werden die Lachmuskeln trainiert

Flo versorgt seine Follower auf Instagram jedoch nicht nur mit spannenden Fitnessfakten, Trainingstipps und Einblicken in seinen Alltag, sondern auch mit jeder Menge witzigen Momenten. So kommentiert und synchronisiert der gelernte Fitnesskaufmann jeden Mittwoch in seinen Stories auf seine ganz eigene witzige Art und Weise die aktuelle Folge von „Die Bachelorette“. Und das nicht zum ersten Mal! Bereits während der vergangenen Staffeln sorgte er so für Gelächter bei seinen Fans. Wer während der Instagram-Stories nicht lachen muss, der kann spätestens bei seinen dazu passenden Postings nicht mehr an sich halten. Mit Hilfe von Photoshop zaubert er sich an die Seite der Bachelor-Girls oder wird auch eben mal selbst zur Bachelorette.

In dieser Reality-Show hat man Flo bereits gesehen

Flo ist tatsächlich kein unbeschriebenes Blatt, wenn es um Reality Shows geht. Trash-TV-Kenner dürften den Fitness-Influencer bereits aus „Love Island – Aftersun der Talk danach“ kennen. Gemeinsam mit den Moderatoren Cathy Hummels und Jimmy Blue Ochsenknecht plauderte er dort über das aktuelle Geschehen der Sendung. Dass der „Love Island“-Fan der ersten Stunde die perfekte Besetzung für diesen Job ist, beweisen die Reaktionen der Fans. Die sind nämlich hellauf begeistert von dem Spaßvogel und auch unter den Prominenten finden sich einige Flo_Bu-Fans. Allen voran die aktuelle Bachelorette Melissa. Die scheint Gefallen an dem Influencer zu finden, denn sie kommentiert seine Beiträge regelmäßig mit jeder Menge Lach-Emojis.

Galerie

Der Bachelor der Herzen

Dass der humorvolle Fitness-Influencer natürlich nicht unentdeckt bleibt, ist klar! Seine Fans fordern schon lange, dass er der nächste Bachelor wird. Rückenstärkung bekommt er sogar von einer prominenten Kollegin: Influencerin und Bachelorette 2019 Gerda Lewis kann sich den 29–Jährigen ziemlich gut in dem Format vorstellen. Optisch kann Flo mit seinen Vorgängern zwar locker mithalten, ein ganz anderer Typ Mann wäre er aber trotzdem. Denn so tätowiert und so lustig war zuvor noch kein Bachelor! Bleibt nur eine Frage offen: Wer liefert uns dann die witzigen Kommentare zur Show?! (AB)