Film ‚Backrooms‘: Kane Parsons reagiert auf Kontroverse um angebliche A24-Urheberrechtsbeschwerden

Chitwel Ejiofor in Backrooms - A24 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.07.2026, 19:30 Uhr

'Backrooms'-Regisseur Kane Parsons hat sich zu Wort gemeldet, nachdem Berichten zufolge Inhalte zur ursprünglichen Backrooms-Creepypasta – und nicht zu seinem Blockbuster-Film – von Urheberrechtsbeschwerden betroffen waren.

Kane Parsons ist alles andere als erfreut über Berichte, wonach A24 Urheberrechtsbeschwerden gegen Inhalte mit Bezug zu ‚Backrooms‘ eingereicht haben soll.

Der 21-jährige Filmemacher ist nach der Veröffentlichung seines erfolgreichen Horror-Blockbusters, der von dem sogenannten Backrooms-Creepypasta-Meme über sogenannte „liminale Räume“ inspiriert wurde, praktisch über Nacht zu einer Hollywood-Sensation geworden.

Ein Nutzer auf Reddit behauptete aber anschließend, er sei aufgefordert worden, ein entsprechendes Design von Redbubble – einer Print-on-Demand-Plattform für von Nutzern erstellte Kunstwerke – entfernen zu lassen. Der Nutzer GnarleyNet schrieb: „Es handelt sich um eine Nachbildung des Musters aus dem bekannten Bild von 2019, mit dem die gesamte Backrooms-Geschichte begann. Ich finde es enttäuschend, dass ein Unternehmen versucht, eine derart weitreichende Verbindung zu einem Konzept für sich zu beanspruchen, das über Jahre hinweg von einer Online-Community entwickelt, geteilt und geliebt wurde.“ Er habe gehofft, dass A24 die „kreative Geschichte feiern würde, anstatt gegen unabhängige Künstler vorzugehen, die – genau wie sie selbst – davon inspiriert wurden“.

Der Nutzer fügte hinzu, Redbubble habe ihm mitgeteilt, dass A24 Films LLC die Entfernung des Kunstwerks verlangt habe. Parsons antwortete auf den Beitrag mit den Worten: „Ich schaue mir das an. Das sollte nicht passieren.“

Auch andere Personen behaupten, ähnliche Forderungen erhalten zu haben, darunter ein Entwickler von Davilkus Games. Das Studio erklärte, dass sein Spiel – das ursprünglich ‚Exit the Backrooms: Level 94‘ hieß – aufgrund der „Richtlinie gegen Nachahmung“ von Google in ‚Liminal Complex: Level 94‘ umbenannt werden musste. Berichten zufolge seien „drei weitere kleine Indie-Entwickler“ im Google Play Store mit demselben Problem konfrontiert worden.

Das ursprüngliche Backrooms-Konzept entstand aus einem Bild, das 2019 auf 4chan veröffentlicht wurde. Es zeigte ein Foto, das bereits 2002 von einem unabhängigen Fotografen aufgenommen worden war. Später wurde das Konzept von Autoren im Internet erweitert, die die Idee thematisch unterschiedlicher „Level“ sowie verschiedener „Entitäten“, die diese Räume durchstreifen, entwickelten. Es entstanden zahlreiche Umsetzungen als Videospiele und YouTube-Projekte, bevor Parsons 2022 seine ‚Backrooms‘-Webserie veröffentlichte. Diese machte das Konzept einem Massenpublikum bekannt und führte schließlich zu seinem Spielfilm für A24. Der Film zeigt Chiwetel Ejiofor als Leiter eines Möbelhauses, der hinter einer Wand im Keller des Geschäfts auf eine endlose Welt aus liminalen Räumen stößt. Zur Besetzung gehören außerdem Renate Reinsve als seine Therapeutin Dr. Mary Kline sowie unter anderem Mark Duplass (Phil), Finn Bennett (Bobby Franklin) und Lukita Maxwell (Kat Taylor).

Der Film wurde zu einem gewaltigen Erfolg und spielte bei einem Budget von 10 Millionen US-Dollar weltweit mehr als 368 Millionen US-Dollar an den Kinokassen ein. Der 20-jährige Regisseur hat bereits bestätigt, dass die Geschichte künftig fortgesetzt werden soll, konkrete Einzelheiten zu seinen Plänen nannte er jedoch noch nicht. Im Gespräch mit dem ‚Rolling Stone Magazine‘ sagte er: „Ich sehe das als eine weitere Übung im Weltenbau, zusätzlich zu allem, was ich bereits gemacht habe. Ich bin bereits tief darin eingetaucht und habe ganz sicher vor, damit weiterzumachen. ‚Backrooms‘ ist noch lange nicht vorbei!“