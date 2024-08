Film Bad Bunny: Er spielt in ‚Caught Stealing‘ mit

Bad Bunny at the 2024 Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.08.2024, 12:00 Uhr

Bad Bunny soll sich Berichten zufolge dem Cast von ‚Caught Stealing‘ angeschlossen haben.

Der mit einem Grammy ausgezeichnete Musiker, der zuvor in ‚Bullet Train‘, ‚Narcos: Mexico‘ und ‚Cassandro‘ mitspielte, wird in Darren Aronofskys neuem Thriller mitspielen.

Berichten von ‚Deadline‘ zufolge wird Bunny in dem Film von Sony Pictures neben Austin Butler spielen, seine Rolle ist aktuell jedoch noch nicht bekannt. Butler wird den „ausgebrannten ehemaligen Baseballspieler“ Hank Thompson darstellen, der „unwissentlich in einen wilden Überlebenskampf in der kriminellen Unterwelt des New York der 90er-Jahre gestürzt wird“. Der neue Film beruht auf Charlie Hustons gleichnamigem Roman, der Autor wird auch das Drehbuch schreiben. Zu der Besetzung des kommenden Projekts gehören zudem Zoë Kravitz, Regina King, Liev Schreiber, Matt Smith und Will Brill. Aronofsky verriet vor kurzem gegenüber ‚Deadline‘: „Ich freue mich darauf, mit meinen alten Freunden bei Sony Pictures zusammenarbeiten zu können, um Charlies mit Adrenalin getränkte Achterbahnfahrt zum Leben zu erwecken. Ich kann es kaum erwarten, mit Austin und meiner Familie von Filmemachern aus New York City (NYC) zu arbeiten.“ Sanford Panitch, der Präsident der Motion Picture Group von Sony Pictures, verriet: „Darren ist einer der brillantesten audiovisuellen Geschichtenerzähler weltweit und die Adaption dieser wunderbaren Bücher von Charlie Huston für Austin als Hauptdarsteller ist eine zu aufregende Gelegenheit, um nicht mit dabei zu sein.”