Musik Bad Bunny: Riesige Vorfreude auf Künstlerresidenz in seiner Heimat Puerto Rico

Bad Bunny at the 2024 Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.06.2025, 16:00 Uhr

Bad Bunny verkündete, dass er es kaum erwarten könne, seine Künstlerresidenz in Puerto Rico zu starten.

Der 31-jährige Rapper wird zwischen Juli und September seine ‚No Me Quiero Ir de Aqui‘-Künstlerresidenz in der Hauptstadt San Juan veranstalten und erzählte, dass er schon seit einiger Zeit in seiner Heimat auftreten wollte.

Der Musiker erklärte in einem Gespräch mit ‚Variety‘: „Die Idee für die Künstlerresidenz war schon immer da, so lange ich mich erinnern kann. Aber mit der Zeit wurde es immer schwieriger, sie zu ignorieren. Ich gebe zu, es war schwer, meine letzte Tournee zu beenden, denn ich wollte einfach nur dieses Kapitel beginnen.“ Die ersten neun Shows der Tournee wird der Star ausschließlich für Einwohner Puerto Ricos aufführen. Bad Bunny sei jedoch traurig darüber, dass er seinen Landsleuten keinen kostenlosen Auftritt bieten könne. Der ‚DTMF‘-Sänger sagte: „Vor der Künstlerresidenz träumte ich lange davon, ein riesiges kostenloses Konzert in Puerto Rico zu spielen, das nur Einheimischen vorbehalten wäre. Wenn es nach mir ginge, dann wären alle Shows für die Einheimischen kostenlos, aber was wir jetzt planen, das ist ein ganz neues Level.“ Das Team des Künstlers hat über 1.000 einheimische Mitarbeiter für die Residenz engagiert, was der Prominente getan habe, um „puerto-ricanische Traditionen zu bewahren“.