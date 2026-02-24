Stars BAFTAs: ‚One Battle After Another‘ ist großer Abräumer

Leonardo DiCaprio and Chase Infiniti - AVALON - Mexico City - Sept - 2025 - OBAA Photocall BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.02.2026, 09:00 Uhr

‚One Battle After Another‘ wurde bei den EE BAFTA Film Awards 2026 zum besten Film gekürt.

Der Action-Thriller mit Leonardo DiCaprio (51), Sean Penn (65) und der 25-jährigen Chase Infiniti in den Hauptrollen setzte sich gegen die Konkurrenz von ‚Hamnet‘, ‚Marty Supreme‘, ‚Sentimental Value‘ und ‚Sinners‘ durch und gewann am Sonntagabend (22. Februar) den Hauptpreis der Veranstaltung.

Die Hollywood-Ikone Glenn Close (78) überreichte den sechsten Preis des Abends – nachdem der Film bereits Auszeichnungen wie „Bester Regisseur“ und „vBestes adaptiertes Drehbuch“ erhalten hatte.

Produzentin Sara Murphy, die zusammen mit dem Regisseur des Films, Paul Thomas Anderson, den Darstellern und dem Team auf der Bühne stand, bezeichnete den Sieg als „““.

Sie würdigte auch den Regieassistenten von ‚One Battle After Another‘, Adam Somner, der im November 2024 im Alter von 57 Jahren an anaplastischem Schilddrüsenkrebs verstorben war.

In ihrer Dankesrede sagte sie: „Vielen Dank an Warner Brothers, Mike und Pam, die von Anfang an an diesen Film geglaubt haben, und auch an unser Team, das uns bis heute begleitet.

Ich wünschte mir mehr als alles andere, dass unser Produktionspartner Adam Somner hier sein könnte, um diesen Preis in seinem Heimatland für uns entgegenzunehmen. Ich glaube, am wichtigsten wäre es ihm, seiner wunderschönen Frau Carmen und seinen Kindern Olivia und Bosco zu danken. Und ich denke, ich kann für uns beide sprechen, wenn ich sage: Paul Anderson. Diese Reise mit diesem Film war unglaublich.”

Anderson fügte hinzu: „Sie haben uns heute Abend so viel Grund zum Feiern gegeben. Vielen Dank, dass Sie unseren Film auf diese Weise ausgezeichnet haben. Das ist eine große Ehre.

„Ich bin mir der anderen Filme, die ebenfalls mit diesem Preis ausgezeichnet wurden, sehr wohl bewusst, und jeder, der sagt, dass Filme nicht mehr gut sind, kann sich das einfach abschminken.

„Ich möchte mich bedanken, und ich weiß, dass es irgendwo eine Bar gibt. Ich finde, wir sollten alle dorthin gehen. Es war ein langer Abend, aber wir haben so viel zu feiern.“