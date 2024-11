Musik Band Aid: Neue ,Do They Know It’s Christmas?’-Version erscheint zum 40. Jubiläum des Weihnachtshits

Band Aid 1984 - Dawbell PR BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.11.2024, 11:00 Uhr

Die neue Version des berühmten Weihnachtshits erscheint am 29. November.

In einer neuen Version zum 40. Jubiläum von Band Aids berühmten Weihnachtshit ,Do They Know It’s Christmas?‘ singt Bono von U2 mit einer jüngeren Version seiner selbst und ein junger George Michael wird den festlichen Song zusammen mit Harry Styles performen.

Die ,Band Aid Compilation‘, die am 29. November veröffentlicht wird, enthält den neuen ,2024 Ultimate Mix‘, der ab dem 25. November gestreamt werden kann und die Stimmen aller drei offiziellen Chart-Top-Versionen der Charity-Single vereint (,Band Aid‘ von 1984, ,Band Aid 20‘ von 2004 und ,Band Aid 30‘ aus dem Jahr 2014).

Bono sang eine der berühmten Zeilen des originalen Songs aus dem Jahr 1984, wobei Sting in dem neuen Mix gemeinsam mit dem jungen Ed Sheeran singt, der bereits auf der 2014er Version von ,Band Aid 30‘ zu hören war. Außerdem wird ein Mix von Künstlern aus dem Originalsong und den beiden weiteren Versionen des Weihnachtsklassikers von Bob Geldof und Midge Ure zu hören sein, der von Trevor Horn produziert wurde, der alle Vocals zu einer Aufnahme zusammenfügte. Ein junger Boy George singt zusammen mit dem jungen Sam Smith, Chris Martin mit Guy Garvey, den Sugababes und Bananarama. Und auch Seal und Sinead O’Connor, Rita Ora und Robbie Williams und Kool and the Gang und Underworld werden auf der neuen Version zu hören sein. Die Musiker werden dabei von der Hausband mit Sir Paul McCartney, Sting, John Taylor von Duran Duran, Phil Collins, Roger Taylor, Danny Goffey von Supergrass, Thom Yorke und Jonny Greenwood von Radiohead, Paul Weller, Damon Albarn, Gary Kemp und Justin Hawkins unterstützt werden.