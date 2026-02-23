Film Baz Luhrmann arbeitet intensiv an Jeanne-d’Arc-Epos

Baz Luhrmann - December 2025 - Avalon - Marty Supreme Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.02.2026, 14:00 Uhr

Baz Luhrmann ist „voll und ganz“ in seinen ‚Jeanne d’Arc‘-Film vertieft.

Der 63-jährige Regisseur arbeitet an einem historischen Epos über die französische Heilige Jeanne d’Arc, in dem Isla Johnston, die Darstellerin aus ‚Das Damengambit‘, die Hauptrolle spielt, und bittet die Fans um Geduld, während er das Projekt zusammenstellt.

Luhrmann sagte gegenüber ‚Variety‘: „Ich bin so tief darin versunken. Der Grund, warum ich diese Ecke meines Ateliers (bei einem Zoom-Anruf) filme, ist, dass der Rest mit der Struktur der Geschichte und dem Drehbuch vollgestopft ist. Wir haben diese außergewöhnlich begabte, talentierte junge Schauspielerin, die still und leise alles tut, was nötig ist. Denn es wird Zeit brauchen. Ich nehme mir immer Zeit. Aber ich baue das mittelalterliche Frankreich auf! Wissen Sie, es gibt nicht viel mittelalterliches Frankreich, das bereit ist, fotografiert zu werden. Es geht also nicht schnell, aber ich bin tief darin versunken.“

Der Filmemacher von ‚Moulin Rouge!‘ fügte hinzu: „Sobald ich die Tour zu Elvis beendet habe, kehre ich zu Jehanne d’Arc zurück, und das wird meine nächste Reise sein. Und wieder eine Figur, die eigentlich ein bisschen zu einer Klischeefigur degradiert und ein wenig in Vergessenheit geraten ist. Ich beschäftige mich gerne mit diesen ikonischen Figuren aus der Vergangenheit, von denen man sich wünscht, dass ihre Kraft, ihre Führung und ihr Licht heute noch vorhanden wären. Die auf unterschiedliche Weise die überraschendsten Kandidaten waren, um einen so großen Einfluss auf die Welt zu haben.“

Luhrmann hat bei dem neuen Dokumentarfilm ‚EPiC: Elvis Presley in Concert‘ Regie geführt und gibt zu, dass er nie vorhatte, einen so großen Beitrag zum Vermächtnis des verstorbenen King of ’n‘ Roll zu leisten, nachdem er 2022 die Biografie mit Austin Butler in der Hauptrolle gedreht hatte.