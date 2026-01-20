Stars Beatrice Egli: Eigener Bruder glaubte nicht an ihren Erfolg

Beatrice Egli - 2022 - Schlagerinsel Open Air - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.01.2026, 14:00 Uhr

Die Schlagersängerin enthüllt, dass sogar ihr Bruder an ihrem nachhaltigen Erfolg in der Musikbranche zweifelte.

Beatrice Egli spricht über ihren steinigen Weg zum Erfolg.

Heute gehört die Sängerin zu den beliebtesten Schlagerstars überhaupt. Mit der ‚Beatrice Egli Show‘ hat sie sogar ihre eigene Sendung im SWR. Doch auch für die 37-Jährige war es schwer, Fuß in der Branche zu fassen. Erst mit ihrem Sieg bei ‚Deutschland sucht den Superstar‘ 2013 kam ihre Musikkarriere ins Rollen.

„Es gab ja auch zehn Jahre vor DSDS“, enthüllte sie in Barbara Schönebergers Podcast ‚Mit den Waffeln einer Frau‘. „Ich hab so viele letzte Plätze belegt bei Songcontests.“ Immer wieder habe man ihr gesagt: „Die kann gar nix.“ Und: „Viele singen besser als du.“ Ihre Vorliebe für Schlagermusik wurde wiederum mit diesen Worten abgetan: „Schlager will keiner hören.“

Doch Beatrice bewies es allen Kritikern – heute ist Schlager so beliebt wie nie zuvor. Aus ihren eigenen Erfahrungen hat die Schweizerin zentrale Botschaften gezogen. „Träume sind wichtig. Glaube daran! Aber noch wichtiger ist: machen und weitermachen“, betonte sie.

Dass die ‚Mein Herz‘-Interpretin tatsächlich ganz groß rauskam, hätte sogar ihre eigene Familie nicht erwartet. Ihr jüngerer Bruder Marcel habe Beatrice kürzlich anvertraut, an ihrem Karriereerfolg gezweifelt zu haben. Die Ex-DSDS-Siegerin zitierte ihn mit den Worten: „Ehrlich, ich dachte ja, das wird nix mit dir und der Musik. Aber jetzt scheint’s ja zu laufen.“

Neben Marcel hat Beatrice noch zwei weitere Brüder: Kari und Lukas. Ihr neuer Song ‚Bros‘ handelt von der besonderen Geschwisterbande – und sorgte bei ihren Brüdern für Tränen. „Das bin ich von ihnen nicht gewöhnt. Ich habe meinen Brüdern sehr viel zu verdanken und ich bin froh, dass sie mich als ihre Schwester sehen und nichts anderes“, verriet der Schlagerstar.